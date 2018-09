Condena el Condado muro en Chihuahuita

[email protected]

Oficialmente, el Condado de El Paso se declaró en contra de la construcción del muro fronterizo en territorio de la Ciudad.La Corte de Comisionado aprobó una resolución que expresa la oposición de las autoridades y de la comunidad paseña hacia la construcción del muro fronterizo, parte de la retórica anti-inmigrante y de seguridad nacional del presidente Donald Trump.La resolución fue firmada el lunes en la reunión de Comisionados del Condado de El Paso, liderada y presentada por el comisionado del precinto número 2, David Stout.El documento establece “que las autoridades y la comunidad de la región Paso del Norte, piden al gobierno federal que se adopten políticas que promuevan abrazos en vez de un muro”.El texto señala que erigir el muro fronterizo en el barrio histórico de Chihuahuita se considera por la comunidad paseña y la comunidad de fe, como un símbolo de odio hacia amigos, aliados comerciales y familia en México.Después de la lectura, tres de los comisionados votaron a favor, a excepción de Andrew Haggerty, quien dijo no saber sentirse listo si votar a favor o en contra de la resolución aún, por lo que su firma es la única que no aparece en el documento.Ruben Vogt, Juez del Condado de El Paso, votó a favor de la resolución y declaró que la comunidad se ha distinguido por siempre tener un sentido de solidaridad y semblante de bienvenida con los inmigrantes.Representantes de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, (BNHR), así como el Instituto HOPE, manifestaron el por qué es necesario resistirse a la construcción de la barrera del concreto, específicamente en el histórico barrio Chihuahuita, en el centro-sur de El Paso.“El Paso no necesita un muro, somos una de las ciudades más seguras y estamos seguros que esta barrera no viene a resolver nada migratoriamente”, dijo Dulce Carlos, coordinadora de la BNHR.La manera en la que se anunció la construcción, y la construcción misma del muro, representa una gran falta de respeto para nuestras comunidades. El muro es lo peor de la agenda anti-inmigrante de esta administración, manifestó Fernando García, director de BNHR.Agregó que el muro representa el símbolo racista, de odio y de agresión hacia la comunidad migrante, así mismo, yace bajo la idea del argumento de negar la posibilidad del próximo evento de ‘Abrazos No Muros’.“Están ignorando todo ese trabajo y esa relación con autoridades fronterizas, nos han dejado saber que no quieren que se haga (el evento) por la construcción del muro. Por eso, aplaudimos la resolución del Condado”, expresó García.Y es que la sexta edición de Abrazos No Muros esta contemplada para el 13 de octubre próximo, en donde se cuenta con el registro de por lo menos 200 familias listas para abrazarse en medio del Rio Grande.La historia de ‘Hughs Not Walls’, cuenta con dos años de unir familias inmigrantes frente de los ojos de autoridades de la Patrulla Fronteriza.De acuerdo con García, durante estos dos años, poco más de 1 mil 200 familias ­­­­–que van desde esposos, hijos, madres, tíos, primos, nietos– que no se han podido ver por años, e incluso décadas, han podido abrazar a sus familiares por lo menos por 3 minutos a la mitad de la línea fronteriza entre El Paso y Ciudad Juárez.El evento, ya reconocido a nivel mundial, además de ser un suceso de reunificación familiar, amor, solidaridad y empatía, representa una resistencia y oposición a las actuales narrativas de inmigración del gobierno federal de los Estados Unidos.“Que quede muy claro, el 13 de octubre estaremos con más de 200 familias en Abrazos No Muros, las autoridades podrán tratar de acabar con el espacio pero no con el sentir de nuestras comunidades”, manifestó García.El director de la BNHR concluyó que se encuentran con la disposición de sentarse a dialogar con las autoridades fronterizas para momentáneamente suspender la construcción del muro y poder realizar el evento.La BNHR ha promocionado por medio de redes sociales los números de diversos mandos de la Patrulla Fronteriza así como sus correos electrónicos para pedirles que se realice el próximo evento en la fecha provista.La costosa construcción del muro de 4 millas de largo reemplazará la malla metálica en el área Chihuahuita, informó el viernes pasado la Patrulla Fronteriza.El muro que prometió en su campaña presidencial Donald Trump, cuenta ya con avances en la zona Centro y se expandirá con rumbo al Este. Medirá 18 pies de alto y tendrá un costo aproximado de 22 millones de dólares.Aaron A. Hull, jefe de la Patrulla Fronteriza en El Paso, Texas, expresó a los medios de comunicación que ‘se construirá un nuevo muro, y que éste será “mucho más resistente y eficaz para disuadir la entrada de probables (inmigrantes) ilegales”.