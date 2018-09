Austin, Tx.— La oficial de Policía de Dallas, Amber Guyger, fue despedida luego del tiroteo fatal de Botham Jean, un afroamericano desarmado en su departamento.El 6 de septiembre, Guyger regresó a su complejo de apartamentos después de cumplir su turno, ingresó a la unidad equivocada, exactamente un piso más arriba de la suya, y disparó y mató a Jean de 26 años, según su declaración jurada tras el arresto. Guyger dijo que confundió el departamento con el suyo y pensó que Jean era un intruso; el abogado de la familia de Jean ha dicho que la declaración de la agente es “demostrablemente falsa”.Guyger fue arrestada y acusada de homicidio involuntario por la muerte de Jean en los días posteriores al tiroteo, pero ella permaneció en la nómina de la Ciudad con permiso administrativo. Su empleo continuo generó protestas y duras críticas por parte de los miembros de la comunidad, y del candidato demócrata al Senado de los Estados Unidos, Beto O’Rourke.El departamento de Policía dijo originalmente que la decisión del despido estaría en suspenso hasta después de la investigación criminal, de acuerdo con The Dallas Morning News. Pero el lunes, el departamento emitió una declaración diciendo que Guyger había sido despedida en una audiencia después de una revisión de asuntos internos.El departamento dijo que Guyger “exhibió una conducta adversa cuando fue arrestada por homicidio”. Guyger puede apelar el despido.No está claro qué condujo exactamente a que Guyger disparara: la declaración no menciona el tiroteo en sí, pero cita sus acciones cuando fue arrestada tres días después. Un portavoz del Departamento de Policía de Dallas se negó a especificar y señaló el comunicado de prensa cuando se le preguntó acerca de qué llevó exactamente al despido de Guyger.La semana pasada, la jefa de Policía de Dallas Renee Hall dijo en una audiencia pública que no podía despedir a Guyger por los disparos debido a “leyes locales, estatales y federales”, pero no dio más detalles sobre lo que eran, según WFAA-TV. La estación informó que las directrices generales del departamento permiten que el jefe eluda los procedimientos disciplinarios formales si “lo considera necesario para preservar la integridad del departamento”.Hall también dijo que no quería comprometer la investigación criminal, según The News.Uno de los abogados de la familia de Jean escribió en Facebook el lunes que Hall le dijo a los padres de Jean y a sus abogados el domingo que tenía la intención de despedir a Guyger. Hall dijo que la demora se debió a que “una suspensión administrativa prematura podría haber implicado las protecciones de la quinta enmienda de Guyger y comprometido la acusación penal”, escribió el abogado Lee Merritt.“La familia Jean expresó satisfacción en esta explicación y en la terminación de Guyger”, escribió. “Lo vemos como una victoria inicial, bien recibida el día en que Botham Jean es enterrado en su país natal en Santa Lucía”, afirmó.Merritt dijo que todavía está comprometido a ver una condena y una sentencia apropiada por un cargo de asesinato, no por homicidio.A menudo hay una demora entre la presentación de cargos penales contra un oficial en un tiroteo policial y su despido. Los departamentos de Policía luchan por equilibrar la rendición de cuentas y, a la vez, realizar una evaluación justa justa de las acciones de un oficial. A menudo, los departamentos esperan hasta que un gran jurado acuse al oficial antes de tomar una decisión final sobre el empleo.Pero no siempre.El ex oficial Roy Oliver fue despedido por el departamento más pequeño y vecino de Balch Springs, tres días después de que disparó y mató a Jordan Edwards, de 15 años, el año pasado. Desde entonces, ha sido condenado a 15 años por una condena por asesinato. Y la propia ciudad de Dallas ha despedido a oficiales a las pocas semanas que agentes disparan, aunque un oficial que fue despedido fue recontratado después de que un gran jurado no lo acusara.En este caso, sin embargo, el empleo continuo de Guyger desató protestas en Dallas y se convirtió en un punto álgido en la carrera del Senado de Estados Unidos entre el titular republicano Ted Cruz y O’Rourke. Éste había expresado su apoyo al despido de Guyger después del tiroteo, mientras que Cruz había advertido contra la prisa para juzgarla. Los dos se enfrentaron por el tema en su primer debate el viernes en Dallas.El lunes por la tarde, el alcalde de Dallas, Mike Rawlings, emitió un comunicado diciendo que estaba de acuerdo con la decisión del departamento de despedir a Guyger.“El despido expedito de cualquier agente que incurra en mala conducta que lleve a la pérdida de vidas inocentes es esencial para que el Departamento de Policía de Dallas gane y mantenga la confianza pública”, dijo.