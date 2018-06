Honra graduanda a su padre deportado

Para Leslie Silva, el amor a su padre pudo más que las leyes migratorias que impidieron que él estuviera presente en su ceremonia de graduación, por eso es que ella caminó a su encuentro, con toga y birrete, en el Puente Internacional Zaragoza-Ysleta.“Mi papá ha sido deportado en tres ocasiones por tratar de regresar con su familia”, dijo Leslie en su cuenta de Twitter (@kklesliee), después de que el pasado 2 de junio quiso que Mario Silva la viera vestida con los colores de Eastlake High School, antes de dirigirse a recibir su diploma tras finalizar sus estudios.Junto a sus hermanas, Leslie cruzó la frontera hasta el lado mexicano, para fundirse en un abrazo con su padre, quien no había tenido la oportunidad de felicitar a ninguna de sus hijas en una fecha tan importante en su educación.“Desafortunadamente, él no pudo asistir a ninguna ceremonia de graduación de mis hermanas mayores, o incluso la mía, por eso es que quise darle el honor de que él fuera el primero que me viera antes de caminar al templete para recibir mi diploma”, dijo la estudiante.A los transeúntes del puente Zaragoza-Ysleta les llamó poderosamente la atención la forma en que el viento jugaba con la toga púrpura y naranja de Leslie, que son los colores de los Falcons de Eastlake, así como la manera en que padre e hija se demostraron gran afecto a pesar de las implacables leyes migratorias que hicieron que Mario Silva fuera separado de su familia.“Son ya 10 años y contando de que mi papá fue deportado, y debido a que él no pudo asistir a la graduación de la última de sus hijas, ella la llevó a él”, dijo Ingrid Silva, hermana mayor de Leslie.La dicha que le causó a Leslie verse con su padre en territorio mexicano, la motivó un día después a publicar en su cuenta de Twitter el video que en poco tiempo se volvió viral, al ser visto miles de veces y compartido en forma proporcional al amor que padre e hija se muestran en un abrazo.“Es muy satisfactorio ver que los valores familiares son algo que les importa mucho a nuestro estudiantes”, dijo Gilbert Martínez, director de Eastlake High School.“Leslie es una gran estudiante, y es un ejemplo para todos el que ella haya superado la adversidad de no estar con su padre y que ponga los valores del núcleo familiar antes que nada, porque en realidad es muy duro que ella haya estado separada de su familia”, agregó Martínez.Además de recibir muestras de afecto, la familia de Leslie ha sido contactada por un abogado local para estudiar de forma gratuita el caso de su padre, en gran parte debido al impacto del gran amor que la estudiante ha mostrado a su progenitor, a pesar de las distancias.

