El calentamiento que generan los aires acondicionados

Nueva York— Más que los grillos y las libélulas, más que el baloncesto y los picnics, nada señala la llegada del verano con mayor contundencia en Estados Unidos que el zumbido familiar, apenas perceptible, del aire acondicionado.Sin embargo, hay una preocupación creciente de que, a medida que los demás países adopten la fascinación estadounidense por el aire acondicionado, la electricidad utilizada para hacerlo funcionar sobrecargará las redes eléctricas y aumentará las emisiones que calientan el planeta.Según un informe que emitió la Agencia Internacional de la Energía, la cantidad de aires acondicionados en el mundo se disparará de 1,600 millones de unidades en la actualidad a 5,600 millones para mediados de siglo. Si no atendemos esto, para 2050 los sistemas de aires acondicionados usarán la misma cantidad de electricidad que necesita China para todas sus actividades actualmente.El informe menciona que las emisiones de gases de efecto invernadero que liberan las plantas de carbón y gas natural al momento de generar electricidad para el funcionamiento de esos aires acondicionados casi se duplicaría, de 1,250 millones de toneladas en 2016 a 2,280 millones de toneladas en 2050. Esas emisiones contribuirían al calentamiento global, lo cual elevaría la demanda de sistemas de aire acondicionado todavía más.En la actualidad, el uso del aire acondicionado se concentra en unos cuantos países, principalmente en Estados Unidos y Japón, y su uso está aumentando en China.Mientras que el 90 por ciento de los hogares estadounidenses tienen aire acondicionado, “vemos de hecho que, en los países con las temperaturas más elevadas del mundo, en África, Asia, América Latina y el Medio Oriente, donde habitan unos 2,800 millones de personas, sólo alrededor del ocho por ciento de la población posee aire acondicionado”, dijo Fatih Birol, director ejecutivo de la agencia de energía.Sin embargo, a medida que los ingresos aumentan en esos países, más gente está instalando aires acondicionados en sus hogares. La agencia de energía predijo que buena parte del aumento en el uso de aire acondicionado ocurrirá en India, China e Indonesia.Parte de la diseminación se debe sencillamente al deseo de comodidad en partes del mundo donde las temperaturas siempre han sido elevadas; sin embargo, hay más factores en juego.Por ejemplo, el informe hizo notar que a medida que la riqueza de un hogar aumenta, también lo hace la presencia de electrodomésticos, como refrigeradores y televisiones. Estos aparatos generan calor, lo cual provoca más calor en los hogares.Dado que los aires acondicionados funcionan en parte ventilando aire caliente al exterior, también aumentan la temperatura del lugar donde se encuentran. Según algunos cálculos, el aire acondicionado puede aumentar las temperaturas de la noche a la mañana casi dos grados Fahrenheit (o un grado Celsius) en algunas ciudades, mencionó el informe. En términos prácticos, si suficientes vecinos compran sistemas de aire acondicionado, esto puede aumentar la temperatura de tu casa tanto, que tú podrías terminar haciendo lo mismo.Luego, por supuesto, está el cambio climático. India ya es un grado Fahrenheit más caluroso en promedio de lo que era hace un siglo. Esto ha conducido a más “grados día de refrigeración”, una medida que indica la necesidad de climatizar el ambiente debido a que las temperaturas promedio son suficientemente calurosas.“Si observas los grados día de refrigeración en Chennai o Bombay, son lugares con el doble de grados día que la ciudad más calurosa de Estados Unidos, Miami”, comentó Lucas Davis, director del Instituto de la Energía de la Escuela de Negocios Haas de la Universidad de California, Berkeley. “Es increíblemente caluroso, no hay nada en Estados Unidos que se compare en términos de calor con estas ciudades en India.”Además, cuando hace calor, abstenerse de usar el aire acondicionado puede ser mortal. La ola de calor que asoló Chicago en 1995 mató a más de 700 personas, mientras que las olas de calor en Europa en 2003 y Rusia en 2010 mataron a decenas de miles de personas, respectivamente. Los investigadores han descubierto que el cambio climático hizo que la ola de calor europea fuera más mortal y la rusa más factible de ocurrir.La introducción de aire acondicionado en los hogares en Estados Unidos ha disminuido el número de muertes prematuras en los días calurosos en un 75 por ciento desde 1960, según demostró otro estudio. Es por eso que tanto Davis como Birol afirman que la solución no yace en convencer a los países de abstenerse de usar aires acondicionados, sino en lograr que el aire acondicionado utilice la energía de manera más eficiente. Eso podría reducir a la mitad la demanda de energía adicional para enfriamiento en los años futuros.Hoy, muchos aires acondicionados de venta en India usan el doble de energía para poder proveer la misma cantidad de refrigeración que unidades más eficientes, comentó Davis.En el otro extremo, los aires acondicionados que se venden en Japón y la Unión Europea tienden a ser 25 por ciento más eficientes que las unidades que se venden en Estados Unidos y China.Los gobiernos deberían establecer normas de eficiencia para los aires acondicionados y proveer incentivos a los fabricantes y los consumidores, manifestó Birol. Algunos países ya están aprobando las normas de eficiencia energética. Además, como parte de un acuerdo conocido como Enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal, otros países están trabajando para eliminar gradualmente los refrigerantes usados en las unidades de aire acondicionado que también son potentes gases de efecto invernadero.Davis comentó que los países en vías de desarrollo también deben considerar el precio de la electricidad. “Es difícil avanzar más en algunos de estos frentes sin precios más racionales para la electricidad”, comentó. Considerar las emisiones en el costo de la electricidad y eliminar los subsidios promovería que haya sistemas de aire acondicionado más eficientes y edificios más sostenibles, manifestó.El informe también incluye a las energías renovables, en especial la solar, cuyo punto máximo de generación de energía, a mediodía, coincide con el punto máximo de demanda de enfriamiento.Sin importar lo que suceda, el aire acondicionado será un problema importante en la lucha contra el cambio climático, afirmó Birol.“Cuando pienso en los años futuros, el aire acondicionado viene después de todo el sector industrial”, mencionó. “El 21 por ciento del crecimiento total de la producción de electricidad proviene de la necesidad de satisfacer el aumento en la demanda de electricidad para aire acondicionado”.

