Avala Cabildo finiquito por 274 mil dólares

Con siete votos a favor y uno en contra, el Cabildo de El Paso aprobó pagar un finiquito de unos 274 mil dólares a la todavía abogada de la Ciudad, quien trabajó para la municipalidad por más de dos décadas.La decisión se da a más de dos semanas de que Sylvia Borunda Firth anunciara su retiro como representante legal de la Ciudad.La salida fue manejada como una “renuncia” en versiones iniciales de comunicados del alcalde; posteriormente se cambió el lenguaje –de común acuerdo entre ambas partes– para que se le considerara “retiro”.“El Concilio ratificó y acordó esta mañana (lunes) el arreglo de separación y salida con nuestra abogada Sylvia Borunda Firth. En cuanto a la pregunta de por qué ocurrió esto, fue un acuerdo mutuo”, respondió el alcalde Donald ‘Dee’ Margo.Añadió que se busca reconocer los años de servicio de Borunda, tras considerar que no existe mucha gente con su experiencia en cuanto a la ley municipal.“Implementamos un acuerdo mutuo y vamos a continuar respetando los términos y condiciones de este acuerdo, así que no entraré en nada más sobre esto”, dijo Margo.“Determinamos cuál es el mejor interés del Cabildo y Ayuntamiento para hacer un cambio y seguir los términos del acuerdo en cuanto a la compensación que fue ratificada por el Concilio anterior y firmado por el alcalde Leeser”, sostuvo.El cálculo del adeudo a la funcionaria incluye seis meses de compensación, más horas de vacaciones, días por enfermedad y vacaciones no disfrutadas, lo que arroja un total de 274 mil 81 dólares con 86 centavos.En cuanto a los pormenores del acuerdo de ‘separación y salida’, estos detalles le competen a la oficina del administrador de la Ciudad, Tommy González, quien a su vez delegó el asunto a la oficina de Recursos Humanos.Al cuestionar a Linda Thomas, directora del Departamento de Recursos Humanos, sobre si Borunda fue despedida o si optó por el retiro, Thomas refirió a la prensa los términos y condiciones del acuerdo, en donde se dicta que Borunda anunció su retiro.La mayoría de las preguntas dirigidas a los representantes del Ayuntamiento fueron contestadas con una variación de la respuesta oficial, afirmando que se estaban apegando a “los términos y condiciones del acuerdo”.Tommy González no proporcionó información adicional. El coordinador de Comunicaciones y Mercadotecnia, Israel Irrobali, asumió la conversación e insistió que este era asunto de personal y se proporcionarían respuestas adicionales en otra ocasión.El regidor Peter Svarzbein, del Distrito 1, quien votó en contra del acuerdo, dijo haber tomado esta decisión debido a que aún “contaba con más preguntas”.En cuanto a qué tipo de dudas aún tenía, el regidor no fue específico y recayó en la misma respuesta: “Este es un asunto laboral y sólo tenía más preguntas”.En cuanto al reemplazo temporal de Borunda, el Departamento de Recursos Humanos estará aceptando solicitudes a partir de este lunes y hasta el viernes 18 de mayo. Cualquier empleado municipal puede aplicar siempre y cuando califique para ser interino, se especificó. La selección recaerá sobre el Cabildo y el alcalde.

