Los congresistas Will Hurd y Joaquín Castro, así como la presidente de la Universidad de Texas en El Paso, Diana Natalicio, tuvieron una presentación en la capital del estado en donde se plasmaron diferentes programas de apoyo para los hispanos en las diversas universidades del estado de Texas.‘Latinos in College: Closing the Graduation Gap’, auspiciada por The Hill –una plataforma política con sede en Washington, D.C.–, señaló diversos puntos que la comunidad latina afronta durante su estancia en la universidad.Desde los costos de colegiaturas, hasta el tener que trabajar por largas jornadas mientras se estudia una carrera, también, de tiempo completo.Castro señaló que debido a que los estudiantes de colegios comunitarios suelen trabajar en ocasiones en tiempo completo debido a su situación financiera, mientras se encuentran estudiando, terminan abandonando la escuela.Estimó que aproximadamente el 15 por ciento de los alumnos hispanos que trabajan y que estudian al mismo tiempo en colegios comunitarios no finalizan su carrera.Hurd comentó que en el estado existen muchas instituciones que se encuentran trabajando para evitar la deserción escolar.“Los colegios comunitarios siempre han estado buscando cómo un estudiante puede asegurar su diploma mientras trabaja con horas flexibles que se acomoden en el menor tiempo posible”, comentó Hurd.El congresista cuestionó la forma en la que se prepara actualmente a los estudiantes.“Ahora, todo está en cómo preparamos a los estudiantes en trabajos que no existen en la actualidad”, comentó.Explicó que el cambio tecnológico que veremos en los siguientes 30 años, hará lucir los 30 años anteriores que no significaron nada para el progreso, “entonces ¿cómo es que los estamos preparando para eso?”, dijo Hurd.El congresista no perdió la oportunidad de expresar el apoyo a las universidades que conforman la Asociación Hispana de Universidades y Colegios (HACU, por sus siglas en inglés), conocidas como HSIs, Instituciones al Servicio de Hispanos.Estableció que desde el 2005, el número de universidades que se catalogan como ‘universidades hispanas’ se ha duplicado, sin embargo, estos fondos se habían mantenido con el mismo presupuesto.Ahora se ha logrado un incremento en esos fondos federales por 30 millones de dólares de los cuales el presupuesto está disponible para las HSIs.No es suficiente pero es un inicio, hemos continuado trabajando y buscamos que las universidades que están dentro de HSIs puedan competir por fondos federales como las otras universidades, dijo Hurd.Las instituciones que sirven a los hispanos (HSIs, por sus siglas en inglés) se definen como universidades, universidades, sistemas o distritos donde la inscripción total de hispanos constituye un mínimo del 25 por ciento de la inscripción total.La población estudiantil en estas escuelas incluye estudiantes de tiempo completo y medio tiempo en el nivel de pregrado o posgrado. Las estadísticas de inscripción de estas universidades son reportadas por la misma institución.En su introducción, Diana Natalicio, presidente de la Universidad de Texas en El Paso –UTEP– destacó que la sede educativa cuenta con el 80 por ciento de su población estudiantil de ascendencia hispana.Natalicio comentó que una de los más imponentes obstáculos para culminar la carrera profesional entre la comunidad latina, es sin duda el recurso financiero.“Una de las grandes barreras que enfrentamos en nuestra región es que la mayoría de los estudiantes son de bajos ingresos, el dinero sí importa en la universidad, aunque se trate de mantener las colegiaturas accesibles, es difícil para los estudiantes. No son tanto las cualificaciones educativas, sino el dinero”, dijo Natalicio.UTEP, además de que ocupa el tercer lugar a nivel nacional como la institución que ha egresado con una carrera de 4 años de estudio profesional a estudiantes hispanos en todas las áreas, es conocida por su accesibilidad a la diversidad estudiantil.“La meta era tener una universidad pública en una área metropolitana, pero también garantizar el acceso y la asequibilidad, sin descuidar la preparación académica”, comentó.En conjunto con distritos escolares y el Colegio Comunitario, en El Paso se unen fuerzas para preparar a los estudiantes de la región para la universidad, los estudiantes siguen nuestros caminos desde pre-kínder, hasta UTEP, agregó.Desde que Natalicio ocupó el cargo a la cabeza de la máxima casa de estudios de El Paso, las inscripciones en UTEP han incrementado en los últimos diez años, de 15 mil estudiantes en promedio, ahora la universidad cuenta con más de 20 mil estudiantes inscritos.