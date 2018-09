Se incrementa cifra de muertos por Florence; van 16

Wilington, Carolina del Norte – Las inundaciones catastróficas por Florence se extendieron por las Carolinas ayer domingo, con carreteras a Wilmington cortadas por el diluvio épico y el agua fangosa del río que inunda barrios enteros."El riesgo está aumentando junto con las aguas", dijo el gobernador Roy Cooper mientras la cifra de muertos subió a 16.La tormenta continuó avanzando hacia el Oeste, arrojando más de 30 pulgadas de lluvia en lugares desde el viernes, y crecieron los temores de inundaciones. Se ordenó la evacuación de decenas de miles de comunidades a lo largo de los ríos en constante aumento, y se pronostica que los ríos Cape Fear, Little River, Lumber, Waccamaw y Pee Dee se desborden.En Wilmington, con caminos que entraban y salían de la ciudad bajo el agua y arroyos que seguían hinchándose, los residentes esperaban durante horas afuera de las tiendas y restaurantes para satisfacer necesidades básicas como el agua. La Policía protegió la puerta de una tienda y solo se permitió entrar a 10 personas a la vez.Woody White, presidente de la junta de comisionados del condado de New Hanover, dijo que las autoridades estaban planeando el envío de alimentos y agua a la ciudad costera de casi 120 mil personas."Nuestros caminos están inundados", dijo. "No hay acceso a Wilmington".Alrededor de 70 millas (115 kilómetros) de distancia de la costa, los residentes cerca del río Lumber salieron de sus casas directamente en barcos que flotan en sus patios delanteros; los pronósticos de los ríos mostraron que la escena podría repetirse en ciudades de hasta 250 millas tierra adentro a medida que las aguas suben durante días.En Carolina del Norte, los temores de lo que podría ser la peor inundación en la historia del estado llevó a los funcionarios a ordenar la evacuación de decenas de miles. El titular de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, Brock Long, dijo que los funcionarios se concentraron en encontrar personas y rescatarlas."Saldremos de esto. Va a ser feo, pero lo solucionaremos ", dijo Long a" Meet The Press "de NBC.El número de muertos por la tormenta aumentó a 16 cuando una camioneta chocó contra agua estancada en Carolina del Sur y el conductor perdió el control, golpeando un árbol, dijeron las autoridades. Otras dos personas también murieron en naufragios relacionados con tormentas, y otras dos personas murieron al inhalar monóxido de carbono de un generador en su hogar.A medida que los ríos aumentaban, los reguladores estatales y los grupos ambientalistas monitoreaban la amenaza de gigantescas granjas de cerdos y aves de corral localizadas en áreas bajas propensas a las inundaciones.Las granjas de escala industrial contienen grandes pozos de heces y orina de animales que pueden representar una importante amenaza de contaminación si se inundan. En pasados huracanes, las inundaciones en docenas de granjas también dejaron cientos de miles de cerdos muertos, gallinas y otros animales en descomposición flotando.Los medidores de corriente en la región mostraron que los niveles de agua aumentaban constantemente. El Departamento de Defensa dijo que se habían asignado alrededor de 13 mil 500 militares para ayudar en zonas afectadas.Las autoridades ordenaron la evacuación inmediata de hasta 7 mil 500 personas que viven dentro de una milla (1.6 kilómetros) de un tramo del río Cape Fear y el río Little, a unas 100 millas (160 kilómetros) de la costa de Carolina del Norte. La zona de evacuación incluía parte de la ciudad de Fayetteville, con una población de 200 mil habitantes.John Rose posee un negocio de muebles con tiendas a menos de una milla (1.6 kilómetros) del río. Trabajadores de muebles empapados de lluvia lo ayudaron a vaciar rápidamente más de mil colchones de un almacén en un centro comercial de baja altura."Es la primera vez que tenemos que mover algo como esto", dijo Rose. "Si el río sube al nivel que dicen que va a estar, entonces este almacén estará bajo el agua".Los funcionarios de Fayetteville, mientras tanto, obtuvieron ayuda del equipo de búsqueda y rescate Nebraska Task Force One para evacuar a 140 residentes de una instalación de vida asistida a un lugar más seguro en una iglesia.

