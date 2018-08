Mencionarán a cientos de sacerdotes en reporte sobre el abuso sexual

Washington – El martes los católicos se hallaban a la espera de que se diera a conocer una de las investigaciones más extensas jamás realizadas sobre el abuso sexual de menores por parte de sacerdotes en Estados Unidos —el reporte de más de 800 páginas de un jurado especial en el cual se describen en forma pormenorizada 70 años de faltas y respuesta eclesiástica en Pennsylvania.La presentación constituye la culminación de 18 meses de investigaciones, dirigidas por el procurador general estatal Josh Shapiro, sobre seis de las ocho diócesis del estado y tiene lugar tras varios otros reportes de jurados especiales estatales en los cuales se revelaron abusos y encubrimientos en las dos diócesis restantes.Las impugnaciones legales presentadas por algunos de los aproximadamente 300 sacerdotes mencionados habían demorado el reporte, pues varios dijeron que es una violación de sus derechos constitucionales. El mes pasado la Suprema Corte de Pennsylvania determinó que el informe debe darse a conocer pero con cierta edición. El fallo se dio a raíz de la exhortación por parte de 10 organizaciones informativas.El reporte ha contribuido a reavivar la crisis que numerosos miembros de la Iglesia creían terminada hace casi 20 años después de desatarse en Boston el escándalo. Pero los recientes escándalos relacionados con abusos, desde Chile hasta Australia, han generado dolorosas preguntas en torno a la rendición de cuentas y si los funcionarios eclesiásticos en los rangos más altos aún están encubriendo los delitos.El reporte de Pennsylvania se da luego de que el mes pasado renunciara el cardenal Theodore McCarrick, el destacado personaje de la iglesia estadounidense y exarzobispo del Distrito Columbia que fue acusado de abusar durante decenios de menores y de adultos. Ambos hechos han polarizado aun más a la Iglesia acerca de la homosexualidad, el celibato y si los laicos deben tener más poder. También se ha desatado un debate sobre si debe ampliarse el periodo de prescripción de los delitos.“Estamos teniendo una prolongada lucha no sólo sobre el significado de la justicia, sino sobre el significado de la memoria”, dijo Jason Berry, reportero y escritor que lleva años cubriendo la crisis del abuso sexual. “Y qué tan honesta ha sido la Iglesia respecto a esta crisis. Fuera de disculparse, la mayoría de los obispos no han participado en la vanguardia en el cambio”.La gran pregunta es a quién implicará el reporte. El lunes el periódico Pittsburgh Post-Gazette informó que en el documento se revela no sólo “el manejo o mal manejo que los obispos dieron a los casos de sacerdotes abusadores, sino si los obispos recibieron la ayuda de líderes comunitarios y políticos en la presunta obstrucción de justicia”.

