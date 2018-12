Inexpresiva: así es como el martes por la tarde Elizabeth Muñoz escuchó a un jurado de una corte de El Paso sentenciarla a pasar 45 años en prisión por el homicidio de su pareja sentimental.Al jurado, conformado por ocho hombres y cuatro mujeres, le tomó aproximadamente 30 minutos determinar la sentencia de Muñoz.Horas antes, la había encontrado culpable de apuñalar y matar a Raúl Robles, de 31 años, el 1 de marzo de 2014. Robles fue atacado en el cuello con una aguja empleada para elaborar tatuajes.En 2008, Muñoz fue sentenciada a cinco años por agresión agravada con un arma mortal por la muerte de su entonces pareja Francisco Arceo, de 24 años.La fiscal Myrna Pages pidió al jurado no permitir que una persona tan violenta como Muñoz regresara a las calles.Al escuchar la sentencia los familiares de la víctima no pudieron contener las lágrimas y se tomaban de las manos.Por otro lado el padre de Muñoz solo bajó la mirada y ya no volvió a levantar la cabeza, mientras era consolado por una de sus hermanas, quien solo volteaba a ver a su sobrina.Tras la sentencia los familiares de Robles salieron rápidamente de la corte y se negaron a dar algún tipo comentario.La fiscal Pages se dijo contenta con la resolución del jurado.“Estamos contentos de que se haya hecho justicia y de que Elizabeth Muñoz haya pagado por sus acciones”, dijo.En un mismo día quedó marcado el futuro de Muñoz, luego de que la tarde del miércoles el jurado la encontrara culpable de homicidio.Después de dos días de testimonios y evidencias, el jurado tardó poco más de 30 minutos en determinar que Muñoz había apuñalado a Robles en el cuello con una aguja de tatuajes.Dicha acción, de acuerdo con la autopsia, provocó que la víctima muriera desangrada, ya que la puñalada le perforó la arteria aorta.Esto a pesar de que la defensa aseguraba que los dos testigos clave de la fiscalía, quienes acusaban directamente a Muñoz, no tenían credibilidad por ser ex convictos.“Jimmy Trejo y su esposa Virginia Rubio estuvieron presos, él era miembro de la pandilla ‘Barrio Azteca’ y aceptó que ha mandado matar personas y ella dijo que miente el cincuenta por ciento del tiempo. ¿Quién puede creerles?”, expresó.Olivas indicó al jurado que el verdadero asesino de Robles era Trejo y que esa era el motivo por el que él y su esposa acusaban a Muñoz.“Ellos tienen motivos para mentir, estos distinguidos personajes son los que acusan a mi clienta en lugar de estar sentados en la silla de los acusados. Trejo fue uno de los que golpeó a la víctima y ahora viene a acusar a Elizabeth (Muñoz)”, enfatizó.Las fiscales Ashley Martínez y Myrna Pages afirman que la mujer mandó golpear al hombre y luego ella misma lo apuñaló con una aguja para tatuajes.“Ella (Muñoz) llamó a sus amigos para pedirles ayuda, testigos afirman que entre tres personas lo golpearon y luego la vieron apuñalarlo”, dijo Pages.La fiscalía presentó los testimonios de dos amigos de la mujer, quienes la señalaron como la asesina de Robles.“Ella dijo que la víctima (Robles) iba a pagar y efectivamente pagó con su vida”, reiteró la fiscal.Por último, el abogado defensor se dijo inconforme con la decisión del jurado y agregó que piensa comenzar un proceso de apelación.“Creo que debió ser encontrada no culpable, pero vamos a apelar y estoy seguro que vamos a obtener un buen resultado de eso. Respetamos el veredicto pero no estamos de acuerdo con él”, indicó.Aunque la sentencia de Muñoz fue de 45 años, la jueza Bonnie Rangel, a cargo de la Corte del Distrito 171 del Condado de El Paso señaló que la mujer, recibirá crédito por los mil 47 días que tiene en prisión.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.