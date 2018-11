La contienda para definir al regidor por el Distrito 8 en el Cabildo de El Paso dio un giro sorpresivo.Con tan sólo 15 votos de diferencia frente a su más cercano rival, Nicholas Anthony Vásquez, un estudiante de 27 años de UTEP, se medirá en segunda vuelta contra la actual concejal, Cissy Lizárraga, ya que ninguno de los 5 candidatos obtuvo más del 50 por ciento de los votos el 6 de noviembre.Las tendencias electorales inicialmente señalaban que Lizárraga se mediría ante Richard Wright en el desempate. No obstante, tras contabilizar los votos por correo y las boletas provisionales resultó que Vásquez superó a Wright por quince votos.“Creo que las mismas personas de mi comunidad se han dado cuenta de lo que este distrito realmente necesita, un representante que vea por sus intereses, que busque transparencia y que en verdad los represente”, dijo Vásquez.El Departamento de Elecciones del Condado dio a conocer los resultados luego de examinar los 23 sitios electorales del Distrito 8 el jueves y procedió a comunicarse con Vásquez.Wright registró un total de 2 mil 400 votos, mientras que Vásquez cerró con 2 mil 415 votos.Y aunque durante la noche del 6 de noviembre, Wright superaba a Vásquez por 5 votos, las votaciones por correo cambiaron los resultados.El estudiante de Sociología en la Universidad de Texas en El Paso, dijo sentirse contento de los resultados, y espera que su mensaje de salir a votar fuera bien recibido por la comunidad que representa.Lizárraga, de 62 años, lideró con 6 mil 717 votos, aproximadamente el 44 por ciento del voto total, pero enfrentará una segunda vuelta porque no llegó a más del 50 por ciento del electorado.La maestra jubilada asumió el cargo del Distrito 8 el 25 de julio de 2017, luego de ganar una segunda vuelta para completar la administración que dejó inconclusa la representante Cortney Niland, quien renunció en abril del mismo año.Los resultados no son oficiales hasta que los funcionarios electorales estatales realicen su sondeo de los votos.El anuncio se llevará a cabo entre el 24 de noviembre y el 10 de diciembre, según la Oficina del Secretario de Estado de Texas.Aunque aún no se ha fijado una fecha para la segunda vuelta, el Código Electoral de Texas, establece que una elección de desempate se tiene que llevar a cabo no antes del día 20 y no más tarde del día 45 después de la fecha en que se complete el sondeo final de la elección principal.

