Sacude sismo de 7.9 grados Richter a Alaska

Anchorage, Alaska— Un sismo de magnitud 7.9 registrado el martes ante la isla de Kodiak, en Alaska, provocó una alerta de maremoto para una amplia franja de la costa de Alaska y en la Columbia Británica de Canadá, pero las autoridades del Centro Nacional de Tsunamis la cancelaron horas después cuando no aparecieron olas en las comunidades costeras del estado.El resto de la costa oeste de Estados Unidos estaba bajo aviso. Las oficinas locales del Departamento de Seguridad Nacional y de Manejo de Emergencias dijeron que hasta el momento no había reportes de daños.El terremoto sucedió a las 12:30 de la noche y tuvo lugar a unos 273 kilómetros (170 millas) al sureste de la isla de Kodiak. Los mensajes de alerta enviados por el Servicio Nacional de Meteorología a celulares en Alaska decían: "Aviso de emergencia. Peligro de tsunami en la costa. Vayan a zonas altas o tierra firme".Funcionarios de Kodiak advirtieron a residentes en áreas bajas que evacuaran la zona.Al inicio, el Servicio Geológico de Estados Unidos reportó una magnitud de 8.2. Eso hizo que se generara alerta de tsunami para Alaska y la Columbia Británica, mientras que la costa oeste de Estados Unidos estaba bajo vigilancia.Todavía hay un aviso para una pequeña parte del estado. Los avisos fueron cancelados para Washington, Oregon, California y Hawai. Las autoridades en Japón dijeron que ahí no hubo amenaza de maremoto.Las autoridades en la isla de Kodiak aconsejaron a los habitantes desalojar si vivían en zonas bajas. La gente corrió a ponerse a salvo y algunos se refugiaron en escuelas que fueron acondicionadas como albergues.Keith Perkins, que reside en Sitka, en el sureste de Alaska, llegó a una escuela secundaria después de que llegó la alerta de maremoto a su teléfono. Las sirenas de la ciudad sonaron más tarde.Dada la magnitud del movimiento telúrico, Perkins dijo que pensó que lo mejor era acudir a la escuela, el punto de evacuación ante tsunamis, aunque en el pasado pensaba que su casa estaba en un "lugar lo suficientemente alto"."Pensé que era mejor apostar sobre seguro", manifestó.Los policías estaban redirigiendo el tránsito y el estacionamiento de la escuela estaba llenándose, apuntó añadiendo que vio a gente con maletas o mochilas.El Centro de Información de Sismos de Alaska dijo que el terremoto se sintió en varias comunidades en la Península de Kenai y en todo el sur del estado, pero hasta el momento no había reportes de daños. Según publicaciones en redes sociales, el terremoto llegó a sentirse a cientos de kilómetros de distancia, en Anchorage.Larry LeDoux, superintendente del distrito escolar en Kodiak, dijo que las escuelas abrieron como refugios y se calcula que unas 500 personas llegaron. Dijo que la atmósfera estaba tranquila, mientras las personas esperaban información.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.