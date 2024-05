Insisten en declinación los que ya perdieron: Máynez

Ciudad de México.- Quienes insisten en la declinación a favor de Xóchitl Gálvez, candidata de la oposición, son los que ya perdieron, aseguró Jorge Álvarez Máynez, candidato de MC.

Al concluir un encuentro con estudiantes de la Universidad La Salle, en Oaxaca, aseguró que el PRI-PAN-PRD están desesperados y muestra de ello es el spot que empezó a circular ayer en redes.

"No han insistido (en la declinación, en el voto útil) más los que ya perdieron. ¿Vieron el spot que nos hicieron ayer? Es el colmo a la desesperación, están muy desesperados", afirmó.

El spot al que Álvarez Máynez hace referencia en un principio parece de Movimiento Ciudadano, sin embargo, es de la oposición que hace un llamado a que voten por Gálvez en lugar del emecista.

El spot inicia presentando a jóvenes que impulsan propuestas bandera de MC e incluso destaca el color naranja, pero antes de concluir, un joven vestido con camiseta rosa interrumpe a otro que lleva puestos los tenis anaranjados fosfo y le dice: "'Sí, sí, güey, todo eso está bien, pero con Xóchitl, porque ahorita lo tenemos que hacer es sacar a Morena'".

Durante el encuentro con universitarios, el candidato aseguró que él prefiere que voten por otra candidata antes de que no voten.

"Por su puesto que importa votar, y yo prefiero que vayan a votar por otra candidata, antes de que se queden en su casa y no voten", dijo.

Álvarez Máynez fue cuestionado sobre por qué la gente debería votar por él.

"Para mí sería muy complicado decir: 'Yo soy la opción'. Lo que yo les digo es que yo entiendo una cosa distinta que no entiende la clase política en este país. Yo al contrario, yo les digo México no va a cambiar con su voto el 2 de junio, eso a mí me parece una simplificación del problema y un uso, una utilización, una reducción de lo que es la democracia.

"Yo prefiero que decidan por ustedes, aunque no sea a mi favor. Pero el voto es el principio, México no va a cambiar con el voto el 2 de junio, porque no va a cambiar si yo soy presidente o si cambiamos al PRI por el PAN o al PAN por Morena. La lógica lo que tenemos que impulsar es: 'No confíes en un político, confía en ti, en tu capacidad de análisis".

Políticos, cómplices del crimen

Álvarez Máynez advirtió que una parte de la clase política en México se ha hecho cómplice del crimen organizado, y otra es cobarde frente a éste.

"Hay una relación de dos tipos con el crimen organizado, una parte de la clase política se ha hecho cómplice, socio, se ha beneficiado de su relación con el crimen organizado, y otra ha optado por la cobardía, por decir: 'Yo aquí me volteo para otro lado'", afirmó.

Aseguró que en México se ha confundido narcotráfico y crimen organizado.

"Para mí no tiene nada que estar haciendo el Gobierno persiguiendo a los campesinos de Guerrero que siembran amapola o a los campesinos de Nayarit que siembran mariguana, que además son plantas que incluso tienen fines medicinales y que bien gestionadas le pueden dar desarrollo a las comunidades.

"La estrategia del Gobierno tiene que ser de contención, disuasión y prevención pero frente a los delitos de alto impacto, a los que genera violencia, terror...; entonces, no es lo mismo narcotráfico que crimen organizado y en lo que se tiene que concentrar el Gobierno... es el combate al crimen organizado".

Para ello, sostuvo, se tiene que ser autónomo de cualquier tipo de relaciones.

"Si tú aceptas que para ganar un municipio en Michoacán, que en un distrito en Guerrero te pongan el candidato que ellos quieren, luego cómo le vas a hacer.

"Si tú generas un modelo de subordinación, de complicidad o tienes la cobardía...para no enfrentarte, para decir: 'Que vayan las Fuerzas Armadas'. El presidente de México es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y él tiene la obligación de ser el primero que combata el tema, que lo detenga", expuso.