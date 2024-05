Exigen a titulares del INM participar en mesas de seguridad

Chihuahua— Luego de las reiteradas ausencias por parte de representantes del Instituto Nacional de Migración a las mesas de seguridad que se realizan cada semana en el estado, la gobernadora Maru Campos invitó y exigió en un mensaje al titular del INM a nivel nacional, Francisco Garduño, así como a la delegada en Chihuahua, a que tengan participación y colaboración con el estado ante la crisis migratoria actual.

Tan sólo el pasado martes el secretario general de gobierno, Santiago de la Peña, señaló que por segunda vez consecutiva no tuvieron participación de ningún tipo, ni presencial ni remota del INM, sin que se les haya dado alguna razón para no participar en estas mesas para la construcción de la paz donde cada semana se cuenta con funcionarios estatales y también titulares de Guardia Nacional, GN y Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena.

Ante ello la mandataria estatal señaló que es importante contar con la presencia del Instituto para tratar temas de relevancia sobre la situación migratoria que afecta tanto al estado como entidad fronteriza.

“Ella no ha dicho una razón en específico pero ha estado en contacto conmigo a través de teléfono celular, con algunas presentaciones de lo que han estado haciendo. Pero es necesaria una invitación y una exigencia al coordinador nacional de Migración, al licenciado Garduño y es una exigencia a la delegada del Instituto Nacional de Migración aquí en el estado para que vayan a las mesas y asuman su responsabilidad como Instituto Nacional de Migración. No podemos, otra vez, la Sedena, no puede Gobierno del Estado, tratar el tema de migrantes sin que esté el INM”, dijo.