Cómo transportar a los juarenses

Nuestra ciudad, compleja como ella es, fronteriza, de un crecimiento desorganizado, alberga a más de un millón y medio de habitantes, de los cuales, la gran mayoría día a día se movilizan a sus centros de trabajo, escuelas, actividades sociales y familiares, incluso al vecino país. Algunos en sus vehículos particulares, otros más en el transporte público, o en transporte especial. Es difícil distinguir ya las horas pico de tráfico y lo más común si llegaremos a tiempo a nuestros deberes.

El punto focal es que la movilidad cada día es más compleja por el denso parque vehicular, de poco más de 700 mil unidades. Respecto a ello, ha sido una constante, el reclamo de acceder a trasporte público, específicamente lo que se conoce coloquialmente como las ruteras o rutas. Exigimos unidades limpias, modernas y seguras, pues gran parte de la inversión diaria de las personas es en este sentido en tiempo y en dinero. Poco a poco han desaparecido este tipo de trasportes que habitualmente lo hacían hasta la llamada zona Centro de la ciudad. Y es que llamarle zona Centro a lo que conocemos, ya es incongruente, además las distancias se amplían por la expansión de las áreas habitacionales, y la cuestión de seguridad también es ahora más difícil de alcanzar por lo que existen zonas completamente fuera de cualquier trasporte público, que no sea el de pagar a los nuevos modelos de servicio en plataformas digitales o bien llamados Ubers o bien caminar largas distancias.

Una proporción muy importante de la población juarense, y zonas aledañas como el Valle de Juárez, se dirige cada día a las maquiladoras y de regreso a casa en servicios concesionarios de trasporte, las llamadas rutas especiales, aunque hay que mencionar algunas empresas empleadoras no cuentan con este beneficio o al menos no uno que sea de completa accesibilidad a los trabajadores, recordemos que mucha de esta población corresponde al género femenino, madres de familia en su mayoría que invierten gran tiempo en el trasporte y desinvierten tiempo en el cuidado de sus familias.

Hace algunos años se inició un proyecto de trasporte semimasivo en la ciudad, el multicitado BRT (Bus Rapid Transit) que nace de un proyecto muy atropellado para su arranque, el hoy ya iniciado Juárez Bus. Ya habíamos tenido experiencias en este tipo de trasportes, en nuestra localidad y en la capital del estado en la década de los años 2000, cuando se inició con el trasporte Vive Bus. Recuerdo que se pusieron estaciones de paraderos, algunos nunca se utilizaron, se confinaron carriles y se trazó la dirección de este servicio. Y también recuerdo algunos paraderos, como el ubicado en avenida Francisco Villarreal Torres y bulevar Zaragoza de esta ciudad, donde era casi imposible abordar y desabordar con tranquilidad debido a que, en este punto geográfico, los aforos de las unidades estaban rebasados al llegar a la mencionada estación invariablemente sin importar la hora.

Debemos comprender que nuestra ciudad también tiene población con discapacidad física, unas 28 mil y para movilizarse, más de 12 mil, o bien en el rango etario de personas mayores unas 135 mil según datos del INEGI, por lo que las quejas respecto al trasporte público han sido constantes y sonantes para manifestar la falta de camiones, rutas trazadas, rampas de acceso, mal trato por parte de los choferes, omisión en el otorgamiento del servicio , entre otras, y así es que se han hecho valer en entes orgánicos como el Consejo Consultivo Municipal del Adulto Mayor , donde han acudido autoridades en materia de trasporte público que se rigen desde la Dirección de Transporte del Estado de Chihuahua. También se han hecho jornadas informativas al interior de las unidades a choferes y a usuarios a fin de promover el respeto a la dignidad de todas las personas usuarias.

Existen avenidas que atraviesan a toda la ciudad en sentido norte a sur o del oriente al poniente, y en ellas en las que se ha instalado este modelo de trasporte BRT.

Los usuarios cotidianos lo dicen, es un servicio que lleva estudiantes, amas de casa, trabajadores de la construcción, en su mayoría, además de otro tipo de empleados, formales o informales. Su servidora sería muy feliz de que como profesionista de la salud, pudiéramos acceder a este trasporte en un modo eficaz, pues la mayoría de este gremio, tiene más de un solo centro de trabajo y en ocasiones esos traslados inter laborales, nos impiden llegar a tiempo a atender a nuestros pacientes, o bien nos hacen renunciar a algunas ocupaciones porque simplemente es mayor la inversión en combustible, en tiempo y en responsabilidades contractuales y de mal servicio al estar en esos predicamentos.

Surge este servicio de trasporte con muchas expectativas, al calor del clima y del electoral también y surge con la meta de cubrir 40 mil viajes al día, desde la zona Centro a estación Aeropuerto, y de la avenida Villarreal Torres hasta el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, además de las que alimentan otras rutas alimentadoras.

Dicen que no es bueno quejarse tan pronto, que al fin tenemos camiones dignos y eficientes, seguros y es cierto, sin embargo, los cotidianos usuarios dicen que al ser el único acceso a trasporte público en estas avenidas, abordar una unidad les toma más casi 30 minutos y no debido a que no estén fluyendo los camiones, sino a que se encuentran a tope de su capacidad que simplemente no es posible entrar en las unidades, salir de ellas también se ha convertido en horas pico, en una gran destreza y, bueno, en una molestia para los usuarios. Entonces queda la pregunta a los usuarios del transporte público, ¿se resolvió un problema o se agregó uno nuevo? Creo que al estar al 100 por ciento de la capacidad operativa, se pudiera responder esta pregunta, mientras, será necesario monitorear el avance en el mismo, para no caer en viejos vicios.

Entonces… ¡a usar el nuevo trasporte!