Destaca Ringo Starr la vibra de los mexicanos

Ciudad de México.- Ringo Starr siempre se ha sentido muy cercano a México, no cabe duda, y por eso procura que el País no falte en sus giras, tal como lo había planeado hace meses para sus citas del 5 y 6 de junio en el Auditorio Nacional, reprogramadas luego de haberse contagiado de Covid-19 en 2022.

"Me siento muy cercano a México y me encanta ir para allá. Han sido grandes momentos, y conocerlo, ayuda a conectar. (Su gente) Ama la música, y seguimos conectándonos. Es una gran vibra la que he encontrado ahí.

"Me siento feliz de estar en Latinoamérica, he ido unas siete veces, son recuerdos muy emotivos", dijo Starr, en conferencia de prensa virtual desde su casa en Los Ángeles.

De 83 años, con una trayectoria en la música que supera los 60, el carismático baterista de The Beatles habló del tour que comienza este 22 de mayo con actuaciones en Las Vegas, donde dará seis shows, para luego dirigirse a otros puntos de EU, y luego, México.

Acaba de publicar el EP Crooked Boy, producido por Linda Perry, y tiene pendiente el lanzamiento del disco de country que le realizó T-Bone Burnett, pero el legendario artista no los incluirá en sus recitales.

"Sigo tocando en vivo porque me encanta y porque puedo. Voy a dar lo mejor para ustedes y espero que ustedes hagan lo mismo conmigo.

"Grabé de esta manera porque me gusta. Linda es una gran persona, una gran música, una gran escritora, puede llegar a ser muy mandona, pero disfruté el proceso. Y T-Bone es un gran amigo. En algún momento ese EP será parte del show, (pero ahora no)", afirmó el británico, que culminará su recorrido el 25 de septiembre en el Radio City Music Hall, Nueva York.

En el encuentro virtual con medios, que contó con un moderador y preguntas seleccionadas, el ex compañero de John, Paul y George aseguró que si la banda publicó casi 15 discos de estudio entre 1963 y 1970 fue porque "Macca" era obsesivo con el trabajo.

"Nos gustaba no hacer nada, divertirnos, pero luego Paul (McCartney) era el que decía 'muy bien, chicos, vamos a entrar (al estudio). Eramos cuatro chicos entusiastas, nunca se interpuso en el camino, al contrario: era el que nos hacía meternos al estudio, grabar, cumplir".

Luego, dijo, cada uno empezó a formar su familia, a ver el trabajo de una manera más integral y como parte del sustento para sus seres queridos, y, sobre todo, una responsabilidad irrefutable para crecer.

The Beatles, la banda con mayores ventas de todos los tiempos, que rebasa los 500 millones de discos, se volvieron leyenda por su aportación a la industria de la música y por el impacto sociocultural que generaron.

Ringo recordó un momento que los hizo pensar en lo necesario de estar vinculados con una vida cotidiana regular, más allá de la popularidad que los impulsaba. Ahí conocieron a Elvis Presley, quien debutó años antes.

"Cuando lo conocimos, realmente pensé 'qué triste que esté solo'. Tenía a toda esa gente alrededor, pero estaba solo. Y yo tuve a tres grandes compañeros.

"Nuestra humildad provenía de donde veníamos. Le daré crédito a que éramos de la misma ciudad (Liverpool), nos veíamos iguales, y si uno de nosotros enloquecía o se sentía 'el pez gordo', había otras tres personas que le decían '¿disculpa?'. Así éramos entre nosotros", recordó el líder de la Ringo Starr & His All-Starr Band.