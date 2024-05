Está Pedro Castañeda listo para enfrentar a Samael ‘El Guerrero’ Macías

Ciudad Juárez.- Motivado y mejor preparado que nunca, el boxeador juarense Pedro Castañeda se declaró listo para subir este sábado al cuadrilátero del Gimnasio Josué Neri Santos para intercambiar golpes con el poblano Samael ‘El Guerrero’ Macías, en la función que presenta la empresa local WCF.

“Me siento muy motivado, nos hemos preparado mejor que antes, me siento muy preparado para lo que venga en esta pelea”, declaró Castañeda este jueves en conferencia de prensa. Castañeda es doble campeón mundial juvenil avalado por el Consejo Mundial de Boxeo, pero en esta ocasión sus cinturones no estarán en juego.

Acerca de su rival, Castañeda saber que es aguerrido como acostumbrar ser los boxeadores del centro del país, pero para eso él se ha preparado y está listo para subir al ring. Vecino de Rancho Anapra, Castañeda se presenta con una marca invicta en nueve peleas profesionales, solamente con un empate, y espera que este sábado se pueda dar el nocaut a su favor.

‘El Guerrero’ Macías, oriundo de Atlixco, Puebla, y de 24 años de edad, dijo estar muy contento por esta oportunidad que se le presenta en su corta carrera en el boxeo de paga, en la que tiene un récord de tres triunfos, una derrota y un empate.

“Me considero un buen peleador y a mis cortas peleas me consiguen buenos rivales y buenas peleas, eso significa que tengo madera para ganarle a grandes personas”, comentó el púgil poblano.

Además, Samael mencionó que para él es un sacrificio muy grande boxear profesionalmente porque al mismo tiempo estudia medicina en la Universidad de Salud del Estado de Puebla. “Ya casi acabo la licenciatura en médico cirujano, y pues es doble sacrificio el que estoy haciendo. Me levanto a las cuatro de la mañana, corro, me voy a entrenar, me paso a la escuela, si hay sparring tomo una hora para hacer sparring, me regreso a la escuela y así muy motivado, dándole duro a todo.”

La juarense Karla ‘La Traviesa’ Sáenz, se medirá a Kandy ‘La Rubia’ Sandoval, que llega con mayor lona recorrida y con la experiencia de haber enfrentado a peleadoras de la talla de Yessica ‘La Kika’ Chávez, Lourdes ‘La Pequeña Lulú’ Juárez, Diana ‘La Bonita’ Fernández y Yuliahn ‘La Cobrita’ Luna, situación que no intimida a la fronteriza.

“No me intimida, le tengo un respeto, pues ha peleado con las mejores, no cualquiera pelea con las mejores, la verdad, pero eso es bueno para mí porque me va a hacer sacar mi fortaleza, me va a hacer crecer más todavía”, dijo ‘La Traviesa’.