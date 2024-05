-Una iglesia opulenta para el retiro

-Estreno de lujo con los maestros ilustres

-De turbio historial en Chihuahua a candidato en Chiapas

-Libró Corral doce remates en terrenazo

Ha empezado a sobresalir, a emerger, entre el Hospital Ángeles y un colegio privado la impresionante construcción de una iglesia católica que notoriamente trae todo el respaldo financiero.

De ninguna manera es de esas conocidas edificaciones eclesiásticas que empiezan con paletas de madera y lonas, y que solo al paso de muchos años toman más o menos forma hasta la colocación de su respectiva cruz.

Esta vez no, ya son perfectamente visibles justo una cruz enorme sobre la entrada; una torre en su flanco izquierdo; y al fondo, en la parte central, una cúpula a domo de vistoso color azul. (Video en La Columna de diario.mx).

Desde ya es una iglesia deslumbrante que, nos platicaron ayer, tendrá dos funciones; una, la de brindar los servicios religiosos cotidianos al gentío de clase muy alta que vive en las distintas etapas de Campos Elíseos; y dos, servirá también en la parte posterior como casa de retiro para los sacerdotes que son tocadas las campanas de la jubilación.

Desde luego que semejante obra sería imposible cristalizarla con los diezmos colectados por el párroco de Campos Elíseos; vaya, ni siquiera con los recaudos de todas las parroquias de la Diócesis de Juárez.

Quien se está aventando la peonada completa sin solicitar ni un centavo por aquí o por allá es el empresario don Tomás Zaragoza; nos dicen, un hombre muy devoto y muy comprometido con su iglesia.

Quizá no ande tras un pedazo de cielo, pero posiblemente una aportación de ese tamaño, sobre todo para los curas que ofrendaron toda su vida al ministerio católico, le será de mucha ayuda.

***

Tuvo estreno de lujo el nuevo secretario de Educación y Deporte, Hugo Gutiérrez Dávila, con la celebración del Día del Maestro en la capital del estado, en una ceremonia que congregó a las dos dirigencias locales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

Atendió el nuevo titular del ramo a los agremiados de la Sección 42 del SNTE, encabezados por Manuel Quiroz Carbajal, en la entronización del profesor Miguel Ángel González en la rotonda de los maestros y las maestras ilustres de El Palomar, acompañado de la presidenta del Congreso, Adriana Terrazas y del alcalde suplente capitalino, Jorge Cruz Russek.

De ahí salió al Centro de Convenciones para el festejo a los profesores de la Sección Octava, encabezados por Eduardo Zendejas Amparán, encuentro en el que también participaron la diputada Terrazas y la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Myriam Hernández, junto con la gobernadora Maru Campos y el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña.

La agenda del día tuvo alto significado político de interés a lo largo y ancho del estado, pues no fue sólo el comienzo con el pie derecho de Gutiérrez Dávila, sino el cimiento de una relación política con el SNTE con efectos inmediatos. Y las elecciones están a la vuelta de la esquina.

Quizás el único prietito en el arroz de la agenda educativa fue la manifestación, también en la capital, en la rectoría de la Universidad Autónoma de Chihuahua, a la que ayer le derribaron las puertas en una protesta fuera de control en la que participaron manos externas a la institución con meros fines políticos y electoreros, seguidores de Morena.

Pero, insisten los que ven más allá de las apariencias, fue importante el arranque de la gestión de Gutiérrez Dávila justo en un día que resulta clave recomponer relaciones con un sector tan influyente como el magisterial, tanto del subsistema estatal como del federal.

***

Entre muchos asegunes, el exjefe en Chihuahua de la extinta Policía Federal, Teófilo Gutiérrez Zúñiga, debe cargar en su conciencia el asesinato de dos de sus subalternos ocurrido en enero del 2020 en la carretera Chihuahua-Aldama.

Ambos agentes y su mando habrían estado involucrados en el robo de 20 kilos de cocaína al principal grupo delictivo del estado con sede en esta frontera, La Línea.

Fueron cazados los policías presumiblemente porque aceptaron un soborno de los traficantes, pero aun así se quedaron con los 20 kilos de droga.

Esa y muchas historias del mismo estilo, era la Policía Federal podrida hasta la médula, persiguieron al “comandante” Teófilo durante su estancia como jefe de esa corporación en el estado.

No fue poco el tiempo que anduvo en Chihuahua. Llegó en agosto del 2015 y removido hasta junio del 2017 en una primera ocasión. Regresó el seis de agosto del 2019 hasta el mismo mes de un año más tarde, 2020, doce meses antes que fuera la Federal desaparecida por decreto presidencial. Fueron en Chihuahua tres años de bonanza.

Pues ahora reapareció Teófilo allá por su tierra, Chiapas, y no como jefe policiaco sino como candidato de Morena a presidente municipal de su pueblo, Teopisca, una comunidad de 50 mil habitantes.

Evidentemente quedaron en nada las supuestas investigaciones desarrolladas en su contra por los órganos internos ya no de la Federal sino de la institución que asumió esa función, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con su Guardia Nacional.

Vuelta a la página y hasta nuevo libro, de la policía a la política partidaria.

***

Las oficinas centrales del Tecnológico Nacional de México tiene retenido el pago de quinquenios a miles de trabajadores a nivel nacional, incluyendo quienes laboran en los ocho planteles localizados en el estado de Chihuahua.

No hay explicación de la ciudad de México a los directores locales de los tecnológicos localizados en Juárez, Chihuahua, Delicias, Cuauhtémoc, Nuevo Casas Grandes, Jiménez y Parral.

La solución sin duda está en las oficinas centrales, no a nivel local, donde un día dicen una cosa y otro día cambian la versión; que ya se van a autorizar, que no había recursos, pero ya llegaron, etc.

Son argumentos vacíos para la base trabajadora, cuyo pago en algunos casos se ha dilatado más del año.

Es un dinero que todos ellos ya tienen contemplado para realizar algún gasto o inversión, y que en última instancia es algo así como retención de salarios, porque es una prestación histórica conquistada.

El quinquenio cumplido se otorga por la permanencia en el servicio de los trabajadores sindicalizados del Tecnológico, contemplado según nos dicen en las condiciones generales de trabajo, por lo que no es ocurrencia o capricho, de los trabajadores que molestos hicieron llegar la queja.

***

Mueve necesariamente a pensar en un arreglo mañoso el que llevó a Televisa a retirar el embargo contra la propiedad al exgobernador Javier Corral, porque los hechos no dejan lugar a duda.

Tuvimos acceso al historial del expediente 2260 del 2017 del juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial Morelos, en el cual se llevó finalmente la última etapa del juicio, que venía del sistema tradicional.

El arreglo en lo oscurito al cual llegaron el exgobernador y la televisora es de marzo del 2021, específicamente del cuatro de marzo del 2021, apenas cinco meses y unos días de concluir su mandato.

No entendemos bien a bien cómo se llegó finalmente al acuerdo, pero hubo 12 intentos de remate sobre la propiedad embargada, el terreno de 15 hectáreas localizado en el Ejido Nombre de Dios, lo cual evidencia que había hasta ese momento pleito encarnizado.

La última intentona de remate ocurrió el 19 de febrero del 2019, que evidentemente no pudo llevarse a feliz conclusión, porque el exgobernador se defendió con uñas y dientes.

Doce remates tumbaron con diferentes estrategias, y nunca pudo Televisa vender el bien para pagarse, tanto el monto original de la deuda, como sus actualizaciones y gastos y costas, a todo lo cual estaba condenado el exmandatario.

Imaginemos el cuentón, fácil cinco o seis millones de pesos, o más, por 16 años de litigio.

Por eso creemos que el arreglo en lo oscurito llegó después de ese último remate, porque de esa fecha al día del arreglo oscuro, hubo diligencias de mero trámite para evitar que el asunto caducara.

Hay que leer con lupa los contratos de publicidad celebrados por el gobierno del estado y la empresa, ahí puede estar la clave del misterioso arreglo existente en las constancias del expediente.

Ahorita que anda el exgobernador presumiendo que será el Fiscal Anticorrupción del gobierno que será electo el dos de junio, debería transparentar el acuerdo de Televisa, porque tiene aroma non sancto, muy mal curriculum entre otros pecados que carga para tan importante puesto.

Y no sea pasado también por alto el origen de ese terreno. Lo recibió Corral de su compadre, el empresario, Eduardo “Lalo” Almeida, como supuesto préstamo con v de vuelta.