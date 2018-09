Rechaza juez Kavanaugh acusación por agresión sexual

Washington – Brett Kavanaugh y la mujer que lo acusa de agredirla sexualmente hace décadas se dijeron el lunes dispuestos a testificar ante una comisión del Senado después de que el trámite de ratificación de él como magistrado para la Corte Suprema –a nombramiento del presidente Donald Trump– pasara de aparentemente sin dificultades a problemático.Por su parte, Trump dijo que podría necesitarse "un pequeño retraso" en la votación sobre Kavanaugh, pero previó que "todo saldrá muy bien".Kavanaugh fue visto cuando llegaba el lunes a la Casa Blanca sin que se explicara el motivo y los 10 demócratas en la Comisión Judicial del Senado solicitaron por escrito al presidente republicano de la comisión que pospusiera una votación prevista para el jueves sobre el nombramiento a fin de dar más tiempo a las investigaciones del FBI.Senadores demócratas y algunos republicanos han manifestado preocupación después de que Christine Blasey Ford rompió el silencio y acusó públicamente a Kavanaugh de que borracho la toqueteó e intentó quitarle la ropa durante una fiesta cuando ambos eran adolescentes de secundaria en la zona metropolitana de Maryland.Kavanaugh afirmó en un nuevo comunicado que la denuncia es "totalmente falsa" y señaló que "no tenía idea de quien hacía la acusación hasta que ella se identificó" el domingo a The Washington Post."Estoy dispuesto a conversar con la Comisión Judicial del Senado en la forma que la comisión lo considere apropiado para refutar esa imputación falsa de hace 36 años, y defender mi integridad", señaló Kavanaugh.Debra S. Katz, abogada de Ford, dijo que su clienta estaba dispuesta a contar públicamente la historia ante la comisión pero ningún legislador se ha comunicado con ella. Katz rechazó que Ford, que es demócrata, estuviera actuando por motivos políticos."Ella cree que si no fuera porque Bret Kavanaugh estaba muy borracho, la habrían violado", declaró Katz al programa "Today" de la NBC. Katz explicó la renuencia inicial de Ford a hacer pública su denuncia: "Nadie en su sano juicio al margen de sus motivos querría verse involucrado en este proceso y enfrentar el tipo de violación a la que ella será sometida por quienes pretenden la ratificación de este nombramiento".Los demócratas de la comisión Judicial, en su carta al presidente del panel, Chuck Grassley, dijeron que han surgido serias dudas sobre el "historial de probidad y carácter" de Kavanaugh.Kavanaugh, juez de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, considerada el segundo tribunal más poderoso de la nación, parecía sobrellevar un proceso de confirmación sin problemas hasta que surgió la acusación en su contra.

