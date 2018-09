Detienen urbanización en Lost Dog Trail

Tras una sesión ejecutiva de 15 minutos, el Cabildo de la Ciudad se pronunció por una moratoria de 2 años para detener la urbanización en terrenos públicos, y que se contempla en la ordenanza Reinversión de Incremento de Impuestos (TIRZ) en la Zona 12 del noreste de El Paso.Esta medida impacta directamente a la zona donde se ubica el popular sendero ‘Lost Dog Trail’, mismo que defiende un grupo ciudadano que recolectó miles de firmas para detener el cambio de uso suelo.“Hay muchos factores en los que deben de hacerse énfasis sobre la acción que tomó el gobierno de la ciudad, que mas parecieran una cortina de humo para distraernos”, dijo Rick Bonart, uno de los vocales del grupo que busca preservar no solamente el sendero ‘Lost Dog’, sino incluso toda la zona que colinda con el extremo noroeste del Parque Estatal de las Montañas Franklin de El Paso.“En primer lugar solamente se instruyó a que se escribiera la resolución, que en primera instancia solamente detiene la urbanización, pero no la venta y transferencia de terrenos”, afirmó Bonart, quien agregó que dicha resolución no tiene en realidad un peso legal para garantizar la preservación de la zona.“Otro de los puntos es que esta moratoria solamente se refiere al sendero ‘Lost Dog’, no a todo el terreno virgen por el cual hemos estado luchando y que como grupo ciudadano hemos impulsado para que se considere su preservación en la boleta electoral de Mayo”, sostuvo Bornat.Trascendió que la resolución de moratoria por dos años, que fue votada unánimemente por el Cabildo de El Paso, será presentada a sus miembros al final del presente mes.La ordenanza Reinversión de Incremento de Impuestos (TIRZ) en la Zona 12 del noreste de El Paso, supone el permitir que 3 mil 874 acres de terreno virgen sean desarrollados por compañías particulares para el desarrollo de proyectos habitacionales, centros comerciales y de entretenimiento.El grupo ciudadano ‘Kill The TRZ 12’ sostiene su oposición a dicha medida, ya que de acuerdo a sus fundamentos: “Somos un grupo dedicado a preservar como espacio natural abierto a perpetuidad la tierra virgen que colinda con el extremo noroeste del Parque Estatal de las Montañas Franklin de El Paso, Texas. Por lo tanto, nos oponemos a la Zona de Reinversión con Incremento de Impuestos 12 (el TIRZ), enuncia el grupo conservacionista.Sobre la posibilidad de incluir la petición en las boletas electorales, el panorama resulta alentador para quienes se oponen al propósito del TRZ 12.“Creo que tenemos el suficiente apoyo para lograrlo, me siento confiado en que una vez que se le permita al público en general el sopesar esta petición la decisión va a ser revertida”, dijo Rick Bonart.

