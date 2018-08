Tiene EU 946 nuevos ciudadanos

Un total de 946 nuevos ciudadanos de los Estados Unidos, que representaban a 47 países, juraron lealtad a la bandera y a la Constitución estadounidenses, en evento realizado en el Coliseo del Condado de El Paso.Ante una crisis migratoria en la que incluso los residentes permanentes se ven amenazados con la deportación, cada vez son más los que optan por naturalizarse.El acto fue presidido por el magistrado Miguel A. Torres, quien felicitó a los nuevos ciudadanos estadounidenses al recordar cómo sus padres, originarios de México, se naturalizaron como ciudadanos estadounidenses en la misma sede.“Creo que esta experiencia es la más gratificante que he tenido en mi trabajo como juez”, dijo.La administración Trump ha puesto trabas al proceso de naturalización. En El Paso la espera por la ciudadanía llega a tardar hasta 24 meses desde que se inicia el trámite.Desde antes de las 7 de la mañana ya se presentaban largas filas vehiculares y de peatones en los alrededores del Coliseo de El Paso para participar en el evento, que inició cerca de las 11 del día.“Para mí es muy importante convertirme en ciudadano estadounidense porque al mismo tiempo obtuve mi derecho para participar en las elecciones, el derecho a votar”, dijo Rafael López, originario de Ciudad Juárez, Chihuahua.“Es algo básico para que cada uno de nosotros tome parte en la democracia como la más grande minoría en los Estados Unidos; sin embargo, eso no se refleja de tal manera”, sostuvo López en referencia a las fuertes medidas migratorias que ha implementado el Gobierno federal.“Yo en lo personal pienso en mi seguridad, en saber que estoy bien con la ley, por ello le digo a la gente que está en posibilidades de hacerse ciudadano, que no deje pasar la oportunidad”, afirmó el estudiante de derecho.Las ceremonias de naturalización se siguen repitiendo de manera constante en El Paso, con una gran cantidad de solicitantes que buscan la ciudadanía estadounidense.“Las nuevas leyes migratorias han ocasionado que más personas busquen hacerse ciudadanos", dijo Arturo Benítez, instructor en el centro comunitario de la Parroquia del Sagrado Corazón, de El Paso.“Simplemente la gente busca tener la tranquilidad al convertirse en ciudadanos, si es que cumplen con los requisitos. Por ello mañana mismo (hoy) iniciamos una nueva clase para quienes se preparan para la entrevista, que es parte del proceso de naturalización”, dijo Benítez.Ciudadanos provenientes de países como India, Cuba, Camboya, Jordania, China, Alemania y en su mayoría de México, entre otros, se unieron al jurar lealtad a la bandera de las barras y las estrellas.En esta ceremonia el mexicano José Gutiérrez, de 86 años, fue la persona de mayor edad en naturalizarse ciudadano de los Estados Unidos, mientras que el también mexicano Javier Ramírez Elizalde fue el más joven al asistir a la ceremonia con 18 años de edad.

