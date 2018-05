Accidente deja a 3 menores huérfanos

Una falla mecánica le cambió la vida a tres menores, luego de que sus padres murieran el pasado lunes en una volcadura mientras regresaban de la ciudad de San Antonio, por lo que se abrió una cuenta en internet para recaudar fondos para los gastos funerales y para los hijos de la pareja.Andrew y Amanda Akaji, de 29 y 25 años, fallecieron cuando a la van en que viajaban con otras cinco personas se le ponchó un neumático, volcándose en la Interestatal 10 (I-10) entre Fort Stockton y Van Horn.“Eran excelentes padres, siempre estaban ahí para sus hijos. No puedo imaginarme lo que sus corazoncitos están sufriendo en estos momentos”, dijo Guadalupe Faust, amiga de los Akaji.El Departamento de Seguridad Publica (DPS) de Texas señaló que el matrimonio salió disparado de la camioneta junto con otras tres personas, entre ellas el basquetbolista estrella de Chapin High School, Cliff Lyonell Tucker.El reporte de DPS indica que ninguna de las cinco personas que se salieron del vehículo traía puesto el cinturón de seguridad.Los Akaji y Tucker fueron declarados muertos en la escena, mientras que Génesis Soto, de 29 años y pareja del basquetbolista, y Andrea Soto, de tres años, se debaten entre la vida y muerte.Faust, creadora de la página de recaudación de fondos en internet, dijo a El Diario de El Paso que busca reunir 5 mil dólares para ayudar a los familiares de los Akaji con los gastos funerarios.“Abrí la cuenta porque quiero ayudar a sus familias, el dolor que están pasando en estos momentos es inmenso porque no sólo murieron ellos, sino que tres pequeñitos se quedaron solos”, comentó Faust.Y es que al matrimonio Akaji le sobreviven tres hijos, un niño y dos niñas de entre 5 y un año; además esperaban a su cuarto hijo, ya que Amanda tenía ocho meses de embarazo al momento del accidente.Esta situación tiene consternados a quienes conocieron a la pareja, ya que los describían como personas caritativas que siempre buscaban lo mejor para sus hijos.Otros como Luz Revilla recordaron anécdotas con Amanda de cuando eran más jóvenes y se ponían a discutir sobre quién tendría hijos primero.“Mi corazón está destrozado, mis oraciones para tus bebés y tu familia. Aún recuerdo cuando nos poníamos a hablar sobre quién tendría un hijo primero; te fuiste muy pronto, pero nunca te olvidaré”, expresó Revilla.Para Faust el accidente de sus amigos es una verdadera tragedia, por lo que solicita la ayuda de los fronterizos. Si usted está interesado en apoyar económicamente a los familiares de los Akaji puede hacer un donativo electrónico en https://www.gofundme.com/5lya4e0Rebecca Favela, amiga de la pareja, dio a conocer que se está preparando una ceremonia en honor de los Akaji en el campus de Austin High School, ya que Amanda se graduó de ahí.“Estamos preparando una ceremonia para Amanda y su esposo en Austin High, pero estamos viendo los detalles con la familia”, explicó Favela.Se tiene pensado que el memorial se realice el sábado de la próxima semana, aunque aún no se tiene la hora.Favela agregó que también se están ultimando detalles para los servicios funerarios de la pareja, los cuales serán dados a conocer en los próximos días. [email protected]

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.