Al alza arrestos por no probar estatus migratorio

Un mayor número de casos, donde ciudadanos estadunidenses son detenidos por no poder acreditar su estatus migratorio, son el resultado de revisiones más rigurosas y continuas por parte de las autoridades federales.Aunque estos casos son una pequeña parte de los más de 100 mil arrestos que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) llevan a cabo en territorio nacional, abogados migratorios señalan la necesidad de que los ciudadanos estadunidenses puedan demostrar su estatus legal a las autoridades.“Cualquier ciudadano de los Estados Unidos, que no haya nacido en los Estados Unidos, debe de estar seguro de tener disponible la documentación apropiada de su estatus con sus familiares, en caso de ser detenido”, dijo Jeanne Morales, abogada especializada en el tema.De acuerdo a Morales las leyes migratorias hacen muy claro que todos los residentes permanentes deben portar consigo su Green Card, en todo momento, y que en caso de no hacerlo así pueden hacerse acreedores de una multa y posible detención.“Sin embargo, los ciudadanos estadunidense no están obligados a traer consigo alguna identificación que acredite su estatus”, señaló Morales, reiterando el llamado para que los familiares de dichas personas tengan accesos a dicha documentación e identificaciones en caso de ser arrestados.Para Morales, especialista en el tema, existe incluso la posibilidad de que ciudadanos estadunidenses por nacimiento tengan problemas para identificarse al no contar en ocasiones con pasaportes o actas de nacimiento.“En ciertos casos hay una imposibilidad legal a la que se enfrentan ciertos estadounidenses que intentan demostrar su ciudadanía, pero tenemos la esperanza de que los legisladores o los reguladores del Departamento de Seguridad Nacional puedan realizar un cambio para corregir el problema”, sostuvo la abogada.Por su parte el ICE sostuvo en un comunicado de prensa la convicción de concentrar sus recursos para aplicar la ley “a personas que representan una amenaza para la seguridad nacional, la seguridad pública y la seguridad fronteriza”.En tanto el rigor y frecuencia de operativos del ICE sigue a la alza, la dependencia federal confirmó que cualquier persona detenida que no acredite su ciudadanía, puede ser sometido a un proceso de deportación.“Todos aquellos en violación de las leyes de inmigración pueden estar sujetos a arrestos, detención y si se les identifica en calidad de removibles puede ser expulsados de los Estados Unidos”, afirmó el ICE en un comunicado.Audiencias por CiudadaníaDe acuerdo a datos del año 2008 hasta la fecha de las Cortes de Migración locales los magistrados han tenido que escuchar los casos de 78 personas que fueron detenidas y que no pudieron comprobar ser ciudadanos estadunidenses, con el fin de que al final del proceso legal el juez pudiera detener el proceso de deportación.“En realidad es muy difícil presentar documentos y trabajar en un tema tan complejo como lo es la Ciudadanía Estadunidense, sobre todo cuando se está en detención y sin un abogado”, señaló Morales.De tal forma la especialista aconseja que si un familiar es detenido por el gobierno de los Estados Unidos a que “busque ayuda legal de inmediato, ya que el sistema de detención migratorio no es nada amigable”, sostuvo.rcar [email protected]