En declive, detenciones de integrantes de pandilla MS-13

Austin – El gobernador de Texas Greg Abbott enfatiza la amenaza de la banda transnacional MS-13 para explicar por qué las tropas de la Guardia Nacional solicitadas por el presidente Donald Trump son necesarias en la frontera con México.Trump justificó su llamado a un muro fronterizo y la represión de la inmigración ilegal en parte debido a la necesidad de detener a la MS-13, una pandilla viciosa considerada responsable de asesinatos en ciudades de Estados Unidos. Pero sellar la frontera por completo no eliminaría a la pandilla. Fue fundada en Estados Unidos en la década de 1980 por inmigrantes salvadoreños y tiene raíces profundas en el país. Algunos de sus miembros son ciudadanos norteamericanos y no están sujetos a la deportación ni a la imposición de la frontera.ABBOTT: "Sorprendentemente, e inquietantemente, ha habido un aumento de más del 200 por ciento de la MS-13 cruzando la frontera", dijo Abbott durante una visita a las tropas de la Guardia Nacional en Weslaco, Texas, el 12 de abril.LOS HECHOS: Es cierto que las aprehensiones de MS-13 han aumentado después de varios años de declive. Abbott, un republicano, estaba hablando en el Valle del Río Grande, el sector más activo de la frontera sur, y su referencia al fuerte aumento fue para esa área. Para ese sector, el aumento en aprehensiones de MS-13 es aún mayor de lo que dijo Abbott, casi 300 por ciento en los seis meses hasta marzo, según datos de la Patrulla Fronteriza. Pero las cifras son pequeñas, 123 detenciones de miembros de la MS-13 de las más de 66 mil aprehensiones en ese sector durante ese tiempo. A nivel nacional, la Patrulla Fronteriza dice que 181 de sus arrestos fueron miembros de pandillas MS-13 durante el mismo período de seis meses.Hasta este año, las aprehensiones de MS-13 habían disminuido gradualmente de 437 en 2014. Si la tasa actual de aprehensiones de MS-13 continúa otros seis meses, el número total para el año revertiría esa tendencia, pero no superaría el 2014.Los tatuajes "son la forma más común" de que los agentes determinen si alguien está en la MS-13, aunque las entrevistas y los antecedentes también identifican a los miembros de las pandillas, dijo el portavoz de la Patrulla Fronteriza, Marcelino Medina.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.