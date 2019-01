Siempre hacemos comparaciones de precios con El Paso por la obviedad que para miles queda a puentes de distancia. Siempre los números son desfavorables a Juárez también por razones innegables de economías diametralmente distintas. Nada más y nada menos el tercer mundo frente al primer mundo para no meternos en mayores honduras.Hoy tenemos un ejercicio comparativo bastante básico ni siquiera en dólares sino en pesos para mayor claridad y con diferencias cercanas al 25 por ciento en dos ciudades que forman parte del mismo estado aunque a 350 kilómetros de distancias: Chihuahua y Juárez.Tenemos en la versión digital de La Columna dos fotos que a la sola vista ocasionarán un gran impacto emocional en los lectores. Ambas fueron tomadas el primer día del 2019: la gasolina verde en Chihuahua a 18.47 pesos, la roja a 19.91; la verde en Juárez a 13.52 pesos, la roja a 15.41.El paraíso en la Tierra. Un manantial en el desierto. Son 4.95 pesos de diferencia en la gasolina más usada, la verde. Nunca ha sido tan grande la brecha como ahora, y más con el piloncito de otro peso menos a partir del 2019, puntualmente cumplido por los empresarios gasolineros a lo largo del 1 de enero.Para los habitantes de la ciudad de Chihuahua debe ser esta situación hasta traumática; sus ingresos son equiparables en las distintas funciones y profesiones a las de los juarenses pero apenas pueden mover sus carros para ir por el “mandado” y llevar y traer niños a la escuela. Un apretón de más al acelerador les duele hasta el alma. 30 litros que usen por semana les cuestan casi 150 pesos más que en Juárez.Los economistas globales podrán hacer los ejercicios que deseen para explicar las diferencias entre puntos fronterizos como es nuestro caso y una localidad como es Chihuahua, que además, no es cualquier ciudad sino la capital del estado, pero es claro que los beneficios esta vez son sustanciales e importantes a favor de Juárez. Una de cal, con todo y la polémica derivada.***Uno de los grandes insultos para cualquier periodista o medio de comunicación dedicado al ejercicio periodístico cotidiano (no incluidas las redes sociales) es ser acusado de “volar” notas; es decir, inventar noticias.Ayer en plena conferencia de prensa nacional Andrés Manuel López Obrador calificó como “volada” la información que presentó de nota principal el periódico Reforma sobre la estadística de homicidios durante diciembre.Es obvio que al presidente no le dolió la cifra de “homicidios” dolosos; le caló la risa del porcentaje 65 mayor en comparación con el último mes de Enrique Peña Nieto.No contó el presidente hasta 10 y se tranquilizó. Aventó el señalamiento fácil de que es una “volada” sin datos a la mano en ese momento. Anunció que durante su conferencia de este jueves presentará los datos correspondientes el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo. Ya veremos de qué se trata.Hay dos situaciones reales que se presentan en este tipo de escenarios:1. Ahora sabemos que AMLO se suma a las pieles sensibles de Peña Nieto, Calderón, Corral, Duarte, etc., cuando de estadísticas de seguridad se trata. Es como si perdieran a un integrante de la familia decir que en un régimen hubo o hay más ejecuciones que en el otro.2. Los gobernantes defienden sus números como si los homicidios y otros delitos fueran cometidos en otra galaxia y no donde hay medios informativos que registran cada hecho ocurrido.Pudo AMLO decir que sus cifras no coinciden con las del medio de comunicación pero de ninguna manera negar que en Juárez fue ejecutado un militante del PAN (Hiram Contreras), o que en otros estados de la República fueron asesinados policías municipales, estatales federales y hasta un elemento de la Marina. Esos datos consignados son irrefutables.Muchos medios informativos deben llevar sus propias estadísticas, “ejecutómetros” les llaman, porque las cifras oficiales normalmente son confusas y de total conveniencia política.Recordemos que César Duarte ordenó desaparecer boletines sobre ejecutados casi tres años antes de concluir su régimen; lo mismo hace Javier Corral en dos años y pico que lleva al frente de la administración estatal. Ni hablar de los delitos patrimoniales; bajo las alfombras de las oficinas policiacas permanecen los datos “bien resguardados”.De ninguna ayuda será para el recién estrenado presidente de la República simular cifras o falsearlas, menos descalificar aquellas que sean publicadas por cuenta de los medios informativos. Conductas como esa hundieron a Duarte, a Calderón, a Peña Nieto y están empujando al abismo también a Corral.***El superdelegado federal en Chihuahua, Juan Carlos Loera, acaba de darle una probadita a las mieles del poder. El poder de su firma.Resulta que a finales del año pasado, ya casi para concluirlo, Loera de la Rosa intervino de último minuto en un largo conflicto de los productores lecheros de la región centro-sur del estado con Liconsa, con un muy favorable resultado a favor de los grupos chihuahuenses, conflicto que en dos años de ejercicio Javier Corral no había podido ni siquiera atemperar un poco.A pesar de las múltiples manifestaciones, quejas y solicitudes de apoyo de los lecheros, la falta de acuerdo con Liconsa por condiciones de venta, precio y plazos del contrato respectivo, había llevado a los productores chihuahuenses al extremo de afirmar que dejarían echar a perder miles de litros del producto antes que venderlo a la descentralizada del Gobierno federal, en las condiciones anteriores.Bastó la intervención de Loera, ya con su nombramiento oficial en mano, un par de llamadas al centro del país, una al director general de Liconsa, Ignacio Ovalle, y otra a su jefe directo el coordinador de Delegados Federales, Gabriel García Hernández, para que mágicamente el asunto se destrabara como fosa nasal.Tal fue el resultado de la gestión que de inmediato fue lograda la firma del convenio respectivo, acordaron precios y se disipó el conflicto que por años mantuvieron los lecheros con la descentralizada.Hoy, Loera de la Rosa está convertido prácticamente en el santo de los lecheros –dicho sea sin albur–, quienes no lo bajan de un altar luego de que se habían mantenido bastante reacios y críticos de su trabajo, y no han tenido reparo en decirlo en todos los grupos de WhatsApp en los que participan.Ahí encontró el juarense su santo grial de la política: resolver conflictos de grupos sociales de forma oportuna, directa y eficiente. Ojalá y se mantenga en ese camino, no por lo que puede representar para sus aspiraciones políticas personales, que van de pasadita, sino porque así realmente cumplirá con sus funciones en beneficio de los chihuahuenses, y eso sí importa.***Faltan escasas 48 horas para que sea concretada la visita del presidente López Obrador a Juárez y su agenda se sigue manejando con todo el sigilo que antes era característico de presidentes tricolores y hasta de los dos panistas que ha tenido como titulares el Poder Ejecutivo federal.Extraoficialmente se sabe que estará el sábado en las oficinas estatales del Pueblito Mexicano a las diez y media de la mañana para explicar el tema de la zona franca, pero hasta ahí. Ni conferencia de prensa ni evento de otra índole. Sólo eso y adiós. Es lo que se sabe hasta el momento.Quizá por ello el gobernador Corral ni se ha tibiado en preparativos o cualquier cosa relacionada con dicha visita; más todavía, nos dicen que ni de vacaciones ha regresado. Ayer los alcaldes de Chihuahua y Juárez, Maru Campos y Armando Cabada, ofrecieron sendos homenajes a sus policías municipales por su día, a los estatales nadie los peló; ni su jefe inmediato Óscar Aparicio, ni el fiscal César Peniche, ni el propio gobernador, menos le importará el presidente con quien ha subido de tono las diferencias.