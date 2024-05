Batean en INE a Cabeza de Vaca

Con 10 votos a favor y uno en contra, el INE negó al PAN regresarle la candidatura a diputado federal plurinominal a Francisco García Cabeza de Vaca, pese a que un juez le otorgó una suspensión definitiva a su orden de aprehensión.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) argumentó que las decisiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) son inatacables, y el 17 de abril la Sala Superior determinó retirarle la candidatura al ex Gobernador de Tamaulipas, por tener dos órdenes de aprehensión por delitos relacionados con el crimen organizado.

Debido a que García Cabeza deVaca ocupaba el primer lugar de la lista de la segunda circunscripción, la diputación era segura.

"El TEPJF ya ha resuelto en forma definitiva e inatacable que el ciudadano Francisco Javier García Cabeza de Vaca se ha sustraído de la acción de la justicia a fin de evitar ser sujeto a proceso penal y, por ende, su registro ya fue revocado como candidato del PAN a diputado federal de representación proporcional, sin que haya lugar a registrarse nuevamente, como ahora lo pretende el PAN", se lee en el acuerdo aprobado.

El pasado 24 de abril, para cumplir con la sentencia del TEPJF, el Partido Acción Nacional (PAN) registró a Homero Alonso Flores Ordóñez, quien es ex jefe de asesores del ex Gobernador de Tamaulipas.

Sin embargo, dos días después, presentó su renuncia a la candidatura plurinominal, y ese mismo día, el coordinador jurídico de la dirigencia nacional del PAN, Raymundo Bolaños, solicitó el registro de García Cabeza de Vaca.

Al negarle el registro al panista, le dieron 10 días al PAN para presentar una nueva propuesta.

El PAN argumenta que el juez Séptimo de Distrito en el estado de Tamaulipas le concedió a García Cabeza de Vaca dos suspensiones definitivas, por lo que queda restituido en el goce de sus derechos político-electorales.

Los partidos de Oposición acusaron a Morena de tener una obsesión con el ex Gobernador, y la persecución es porque no se arrodilló ante Andrés Manuel López Obrador, pues de haberlo hecho, en lugar de órdenes de aprehensión tendría una Embajada, como otros 10 ex gobernadores priistas.

"Su situación jurídica cambia, por lo cual hace viable la sustitución del mismo por haber cambiado su situación jurídica. Como lo sentencia el juez de distrito está en plenitud y goce de sus derechos políticos electorales, es por eso que esta representación ha ingresado su registro", afirmó el representante del PAN, Víctor Hugo Sondón.

En respuesta su homólogo de Morena manifestó: "¿Dónde estás Francisco Javier García Cabeza de Vaca? Aquí dicen que no estás prófugo, pero ¿Por qué te escondes en Estados Unidos? ¿Por qué no vienes a México?".

El morenista acusó a la Oposición de aferrarse con todas las uñas para pretender darle fuero a un prófugo de la justicia.

"Hacen trampa, vienen con estas chicanadas. El juez va a terminar en la cárcel, igual y acompaña a Cabeza de Vaca. En Almoloya van a estar los dos", sostuvo.

Los consejeros coincidieron en que existe una contradicción entre dos autoridades, un juez y el TEPJF, pero no corresponde al INE resolverlo.

Los panistas podrán impugnar ante la Sala Superior el acuerdo del órgano electoral.

Quitan a MC candidato al Senado

El Consejo General del INE también quitó a Movimiento Ciudadano (MC) la candidatura al Senado, por Guerrero, al ex priista Mario Moreno, por no acreditar su condición de afromexicano.

Sin embargo, con una votación de seis a cinco, se mantuvo la candidatura de su suplente Gabriela Bernal.

Esto en acatamiento a una sentencia de la Sala Regional de la Ciudad de México del TEPJF, que demandó al INE revalorar si ambos emecistas cumplían con la autoadscripción.

El organismo electoral informó que ambos ex priistas presentaron cartas de líderes indígenas que los reconocen como de la comunidad afro, incluso universidades que les dan esa característica.

También cartas de sus papás, sin embargo, aseguró que Moreno ha dado declaraciones contradictorias, pues dijo que no es de la comunidad y desconoce por qué su partido lo registró así.

"(Sin embargo) con los elementos aportados no se fortalece su autoadscripción simple, sólo una relación con el pueblo afromexicano residente del estado de Guerrero", determinó el INE.

El priista Hiram Hernández aseguró que MC le dio la candidatura por ser "morenito".

El conejero Uuc-Kib Espadas calificó de vergüenza que discutiera si es afro por su tono de piel.