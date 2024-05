Planea David Gilmour, de Pink Floyd, salir de gira este 2024

Los fans de Pink Floyd, en especial de una de sus mentes creativas, David Gilmour, deben estar emocionados por el próximo lanzamiento del nuevo álbum del músico, Luck and Strange.

Ahora, esa emoción podrá duplicarse luego de que el británico reconociera que planea armar una gira promover su nueva placa de estudio.

Luck and Strange, su primer material inédito en casi una década, llegará a plataformas digitales y puntos de venta el próximo 6 de septiembre, bajo el sello de Sony Music. El primer sencillo, "The Piper's Call", ya puede escucharse en servicios de streaming.

La última gira de Gilmour, actualmente de 78 años, ocurrió en 2016, por lo que el multifacético artista cree que es buen momento de retomar los tours, en especial para darle impulso a su disco.

Según portales como NME y Rolling Stone, aunque aún no se anuncian oficialmente fechas para dicha gira, esta es ya una realidad, pues Gilmour se encuentra trabajando actualmente en el setlist.

"Para la próxima gira, es necesario programar los ensayos y elaborar una lista de canciones", reveló Gilmour a la revista Uncut en una entrevista reciente. "Esto implica un sistema de asteriscos en el que están escritos todas las rolas posibles. Tres asteriscos denotan una inclusión segura, mientras que dos son 'probables' y uno indica una posibilidad pequeña. El nuevo álbum es seguro que esté, pero eso es todo por ahora".

En la misma entrevista con Uncut, el músico deja claro que no quiere revisitar viejas glorias de Pink Floyd, en especial las canciones que tienen mucho que ver con su polémico ex compañero, Roger Waters, con quien lleva peleado desde hace varios años.

En su lugar, en caso de incluir temas de su ex banda en su nueva gira, dijo que prefería revisitar los discos clásicos Momentary Lapse Of Reason, The Division Bell y The Piper At The Gates Of Dawn.