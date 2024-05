Buscan opciones para llegar al río ‘como sea’

Ciudad Juárez.- Dentro de maleteros de camiones de pasajeros, de “raite”, en vehículos privados que contrataron, o caminando, esta semana comenzaron a llegar a Ciudad Juárez parte de los cerca de 2 mil migrantes que fueron abandonados el sábado en el desierto de Chihuahua.

“En Chihuahua duramos cuatro días, sí salió el tren, pero acomodaron los trenes como un rompecabezas y esperaron que estuvieran los vagones súper llenos y luego nos llevaron y nos abandonaron a las afueras de Chihuahua”, narró ayer Bairon, un ecuatoriano quien viaja con su esposa y su hijo de 13 años de edad.

La mañana del sábado 27 de abril, El Diario constató que cerca de 2 mil personas migrantes, entre hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes, fueron abandonadas por personal de Ferrocarriles de México (Ferromex) en la Estación Molinar del ejido Nuevo Sacramento, ubicado al sur de la ciudad de Chihuahua.

Un día después, más de 200 personas en situación de movilidad fueron observadas caminando junto a la carretera de San Diego de Alcalá, en el municipio de Aldama, en dirección a la ciudad de Chihuahua.

Parte del grupo se sumó esa noche, o al día siguiente, a quienes permanecían varados sobre los vagones del tren que fueron detenidos como parte de los acuerdos de la empresa ferroviaria con el Gobierno de México, dentro de sus operativos de contención.

“Al tercer día empezaron a venirnos, porque se acabaron los suministros de los pueblos, entonces ya el agua también se estaba escaseando y decidimos caminar, porque ¿qué más nos toca?”, dijo el ecuatoriano quien ya suma casi tres meses viajando con su familia.

Narró que el primer tren que tomaron fue de Torreón a Chihuahua, en el que hicieron medio día, pero después de haber sido abandonados tuvieron que caminar para poder llegar hasta la frontera.

“De comienzo caminamos, pero hubo una persona de buen corazón que nos brindó transporte, pero dos horas después nos dijo: ahí hay Migración y no me quiero exponer, yo sé que ustedes tienen necesidades, pero no quiero que me pase nada a mí, hasta aquí les dejo y Dios les bendiga. Y rodeamos por las vías del tren y por los matorrales”, relató sobre su viaje de la capital del estado a Ciudad Juárez.

Finalmente, ayer logaron llegar hasta el bordo fronterizo, a la altura del marcador internacional número 40, pero se encontraron con un cerco metálico rodeado de rollos de concertina, vigilado por militares y policías texanos para evitarles el paso.

“Mi hijo siempre preocupado, ¿qué vamos a hacer papá?, pensativo, y como no hay ni energía para darle el teléfono para que por lo menos se distraiga, pues se la pasa jugando con los demás niñitos”, contó al aconsejarles a otros padres que no viajen con sus hijos pequeños, porque sufren y se enferman en el camino.

Otro migrante proveniente de Venezuela, quien pidió omitir su nombre, narró que él pasó el retén militar de Precos, ubicado en Samalayuca, dentro del maletero de un camión de pasajeros.

“Me cobraron tres mil pesos de Chihuahua para acá, en el maletero, así pasé el retén”, contó, mientras que otras madres con hijas e hijos pequeños aseguraron haber contratado vehículos que los dejaron antes del retén militar y luego haber caminado por el desierto hasta la frontera.

El lunes, personas migrantes comenzaron a difundir en grupos privados el mensaje de que no saldrían más trenes de la ciudad de Chihuahua hasta esta frontera.

“Pasen la voz. No hay trenes hacia Chihuahua hasta nuevo aviso. Los trenes que están pasando por la vía de Chihuahua son trenes locales llegan hasta el ejido El Vergel. En los tramos de Chihuahua hay cinco trenes varados”, informaron.

“Si están seguros en algún lugar antes de bajar a Torreón, ahí quédense porque Migración en Torreón está muy brava. Al menos que quieran avanzar caminando. Trenes no habrá, se estima que pueden durar semanas incluso el mes sin trenes para Chihuahua. Vayan pasando la voz”, agrega el mensaje distribuido a través de WhatsApp.