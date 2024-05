Arrancan las campañas locales

“En el estado de Chihuahua no se renovará el Gobierno estatal, sin embargo, habrá elecciones para renovar a los 33 diputados que integran el Congreso del Estado. Algunos legisladores locales buscarán reelegirse este 2 de junio. También habrá elecciones en los 67 municipios que hay en el estado”

Con el primer minuto del jueves pasado iniciaron los procesos electorales locales en el estado de Chihuahua. De esta manera se estarán empatando con el proceso federal que inició desde el 1 de marzo.

En el estado de Chihuahua no se renovará el Gobierno estatal, sin embargo, habrá elecciones para renovar a los 33 diputados que integran el Congreso del Estado. Algunos legisladores locales buscarán reelegirse este 2 de junio. También habrá elecciones en los 67 municipios que hay en el estado. Se renovarán 67 alcaldías, igual número de sindicaturas y el total de regidurías en cada municipio.

De esta manera los chihuahuenses recibirán en esta próxima jornada electoral seis boletas para votar. Una para elegir presidente de la República, otra para las senadurías, una para diputado federal, la de diputado local, otra más para la Presidencia Municipal y finalmente una para sindicatura.

Todos los candidatos iniciaron con evidente entusiasmo independientemente de tener o no posibilidades de triunfo.

Cruz Pérez Cuéllar acaba de tener un evento masivo en la Plaza de la Mexicanidad y se pudo evidenciar la capacidad de convocatoria de Morena y sus aliados dejando la vara muy alta para los demás candidatos.

También a Rogelio Loya, que representa a los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y el Revolucionario Institucional (PRI) se le ha visto con mucha presencia en eventos y en medios.

La síndica con licencia, Esther Mejía, abanderada por el Movimiento Ciudadano y Luis Fernando Rodríguez Giner del Verde Ecologista también traen una intensa agenda de eventos y visitas a medios.

Del Partido Pueblo, Jaime Flores, alias “Máquina de Fuego”, y por México Republicano, Jesús Enrique Romanillo Leyva, realizaron cruceros en distintos puntos de la ciudad.

Todos ellos ya andan recorriendo colonias, parques y centros de trabajo por toda Ciudad Juárez. Lo deseable sería que todos los candidatos fueran recibidos de manera cordial y respetuosa en todos sus recorridos. Ofensas y ataques no deben ser la tónica en estas elecciones. Ya hay demasiada violencia en las calles como para que los ciudadanos le añadan una dosis extra a los ríos de sangre que se presentan en varias regiones del país. Al contrario, el exhorto es a escuchar y recibir la propaganda de los candidatos, no importando si son o no los favoritos del ciudadano.

Desafortunadamente, la violencia electoral en contra de candidatos se ha presentado de manera preocupante en distintos puntos del país. Chihuahua no se escapa de estar en ese listado de atentados y amenazas en contra de aspirantes a un cargo de elección popular.

Será un período breve de campañas de cara a las elecciones del 2 de junio. Esperemos que sea, para todos, de propuestas y soluciones, más que de ataques.