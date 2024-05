Mayo de película

Los Angeles — El mes de mayo comienza en los cines con la comedia romántica de acción de Universal protagonizada por Ryan Gosling y Emily Blunt “The Fall Guy” (3 de mayo), una nueva entrega de la saga de los simios, “El Planeta de Los Simios: Nuevo Reino” (9 de mayo), seguida del thriller de Jane Shoenbrun “I Saw the TV Glow” (17 de mayo) y cerrando con la precuela de Mad Max “Furiosa”.

Aquí tienes una guía de lo que llega a los cines y a los servicios de streaming para el mes de mayo.

ESTRENOS DE MAYO

2 de mayo

“Tortugas hasta el fondo” (MAX)

Basada en la popular novela de John Green, Isabela Merced interpreta a Aza, de 17 años, en esta historia de superación personal.

3 de mayo

“The Fall Guy” (Universal, cines)

Ryan Gosling interpreta a un veterano especialista que es reclutado para encontrar a una estrella de cine desaparecida (Aaron Taylor-Johnson) para que su amor (Emily Blunt) pueda terminar su debut como directora.

“The Idea of You” (Amazon)

Anne Hathaway interpreta a una madre soltera de Los Angeles que comienza una relación con una estrella del pop más joven, interpretada por Nicholas Galitzine, en esta inteligente y encantadora comedia romántica.

“Unfrosted” (Netflix)

Jerry Seinfeld debuta como director con esta película sobre la carrera entre los rivales de cereales Kellogg's y Post para crear un nuevo pastelito. Seinfeld actúa junto a Melissa McCarthy, Jim Gaffigan, Amy Schumer, Hugh Grant, Max Greenfield y muchos más.

“Wildcat” (Oscilloscope, cines)

Ethan Hawke dirige a su hija Maya Hawke en este retrato poco convencional y lleno de arte de la escritora estadounidense Flannery O'Connor.

“Tarot” (Sony, cines)

Un horror sobre lo que ocurre cuando un grupo de amigos utiliza la baraja de otro (al parecer, una regla sagrada del Tarot).

“Mars Express” (GKIDS, cines)

Una película de animación noir ambientada en el futuro sobre una detective privada y su compañero androide a la caza de un hacker, del cineasta Jérémie Perin. Se presentará tanto en su versión original francesa como doblada al inglés.

9 de mayo

“La madre de la novia” (Netflix, streaming)

Brooke Shields interpreta a la madre de Miranda Cosgrove en esta comedia romántica sobre el compromiso de su hija con el hijo del hombre que le rompió el corazón.

“El Planeta de Los Simios: Nuevo Reino” (cines)

Generaciones después de César, los simios se han convertido en la especie dominante en esta nueva entrega dirigida por Wes Ball.

10 de mayo

“Gasoline Rainbow” (MUBI, cines)

Los cineastas Bill y Turner Ross dirigen esta improvisada película de viajes por carretera sobre unos adolescentes de Oregón en busca de la fiesta del fin del mundo.

“Lazareth” (Vertical Entertainment, cines y VOD)

Ashley Judd protagoniza este thriller sobre una mujer que adopta a sus sobrinas y las cría aislada en el bosque.

“Fuerza de la Naturaleza: The Dry 2” (IFC Films, cines y VOD)

Eric Bana es un agente federal que investiga la desaparición de un denunciante corporativo.

"The Image of You" (Republic Pictures, cines y VOD)

Basada en un thriller superventas sobre gemelas idénticas separadas por un nuevo amor, con Sasha Pieterse y Mira Sorvino.

17 de mayo

“IF” (Paramount, cines)

Esta película familiar sobre una niña (Cailey Fleming) y su vecino de arriba (Ryan Reynolds) que pueden ver a todos los amigos imaginarios (también conocidos como IFs) que se han quedado atrás fue escrita y dirigida por John Krasinski. Las voces de los IF incluyen a Steve Carell, Emily Blunt, Maya Rudolph, Matt Damon y el fallecido Louis Gossett Jr.

“Thelma, el unicornio” (Netflix)

Esta película de animación sobre un poni cuyos sueños de convertirse en estrella del pop se hacen realidad fue escrita por el dúo de “Napoleon Dynamite” Jared y Jerusha Hess.

“Back to Black” (Focus Features, cines)

Marisa Abela interpreta a Amy Winehouse en este drama biográfico sobre la cantante de “Rehab”, fallecida a los 27 años en 2011.

Del 19 al 22 de mayo

24 de mayo

“Furiosa: Una saga de Mad Max” (Warner Bros., cines)

Abróchate el cinturón, George Miller vuelve con otra historia de alto octanaje de Mad Max centrada esta vez en una joven Furiosa, interpretada por Anya Taylor-Joy, y un señor de la guerra llamado Dementus (Chris Hemsworth).

“La película de Garfield” (Sony, cines)

Chris Pratt pone voz a otro personaje clásico en esta película de animación sobre el felino entusiasta de la lasaña.

“Atlas” (Netflix): Jennifer López es una escéptica analista de datos que debe aprender a confiar en la inteligencia artificial para salvar a la humanidad en esta película dirigida por Brad Peyton.

“Sight” (cines)

Del estudio detrás de “Sonrisas y lágrimas”, el drama inspirador “Sight” trata de un cirujano ocular que quiere devolver la vista a un niño ciego. Está protagonizada por Terry Chen y Greg Kinnear.

“The Keepe”" (Lama Entertainment, cines)

Basada en la historia real del veterano del ejército George Eshleman, que intenta concienciar sobre los suicidios de militares recorriendo el sendero de los Apalaches.

31 de mayo

“La joven y el mar” (Disney, cines)

Daisy Ridley interpreta a la primera mujer que cruzó a nado el Canal de la Mancha, Trudy Ederle, que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1924 y terminó la travesía de 21 millas en 1926. Este drama inspirador llega justo a tiempo para los Juegos Olímpicos de verano.

“Jim Henson: Idea Man” (Disney+)

Ron Howard nos adentra en la mente del hombre que está detrás de “El show de los Teleñecos”, y de otros innumerables entretenimientos, en un nuevo documental.

“Ezra” (Bleecker Street, cines)

La historia de un padre sin suerte (Bobby Cannavale) que lucha por proteger a su hijo autista (William A. Fitzgerald). Robert De Niro y Whoopi Goldberg coprotagonizan este drama de Tony Goldwyn.

“Summer Camp” (cines)

Diane Keaton, Kathy Bates y Alfre Woodard son amigas de la infancia que se reencuentran en un campamento.