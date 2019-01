Piden cambios a ley de seguridad social

Ciudad de México- Aunque el secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), Gibrán Ramírez Reyes, celebró la decisión de la Corte de brindar pensión por viudez a las parejas del mismo sexo, consideró que aún se requieren cambios a la legislación para garantizar los derechos de esta población.La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el artículo 130 de la actual Ley del Seguro Social, el cual establecía que solamente las parejas integradas por hombre y mujer tenían derecho a la pensión por viudez.Este artículo constituía una violación al derecho a la seguridad social, de protección a la familia y a los principios de igualdad y no discriminación, aseguró Ramírez Reyes en un comunicado.El secretario general explicó que en esta Legislatura se emprendió una reforma a la Ley del Seguro Social para reconocer los derechos de las personas del mismo sexo que suscriben una unión civil, principalmente el de pensión por viudez y atención médica.Pese a los avances, indicó, dicha ley debe mejorarse para garantizar el acceso pleno de las parejas homoparentales a la seguridad social.Señaló que las prestaciones previas al parto fueron eliminadas en el dictamen de ley para las personas transgénero por un error técnico, dado que no se contempló la posibilidad de que existan hombres que puedan tener hijos.Agregó que existen imprecisiones en el uso de la noción de unión civil que pueden propiciar interpretaciones erróneas y poner en riesgo el sentido de la reforma."Su rápida aprobación y escasa discusión revelan la irresponsabilidad de la Cámara de Diputados frente a los derechos de una población históricamente segregada", sostuvo el titular del organismo internacional.El secretario de la CISS exhortó a la Comisión Permanente del Senado a convocar a un Periodo Extraordinario de Sesiones e incluir en su agenda legislativa el tratamiento del dictamen de la Ley de Seguridad Social.Consideró que deben realizarse los ajustes pertinentes para una legislación realista, incluyente y clara para la totalidad de los sectores sociales a los que se dirige."Instamos al Poder Legislativo a no cesar en los esfuerzos por procurar el bienestar de la gente", remarcó.

