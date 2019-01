Empresario 'traicionado' por Trump considera mudar su planta a México

Estados Unidos— El presidente de una compañía de electrónica de Michigan, que votó por Donald Trump en 2016, ahora dice que se siente traicionado y que su fábrica podría tener que mudarse a México debido a los aranceles impuestos por el presidente.Pat LeBlanc, presidente de EBW Electronics, le dijo a The New York Times que las tarifas de Trump estaban "matando" a la compañía, que produce faros para la industria automotriz."Me siento tan traicionado", dijo LeBlanc al periódico. "Si fracasamos porque la compañía está siendo perjudicada por el gobierno, eso me pone mal".LeBlanc, republicano, dijo que espera que las ganancias de 2019 se reduzcan a la mitad.Cory Steeby, el presidente de EBW, le dijo al Times que las tarifas que hacen que el acero y el aluminio sean más caros de importar, eran "un impuesto concluyente", y que quizá la compañía no tenga más remedio que mover la producción para evitarlos"Te incentiva totalmente a mudarte de Estados Unidos y construir en Canadá o México", dijo Steeby. "Estas son conversaciones activas en este momento".Los últimos comentarios de LeBlanc estuvieron muy lejos del optimismo que expresó hace unos años, cuando EBW fue catalogada como una de las empresas de más rápido crecimiento en la región."Sí, estamos agregando puestos de trabajo y estamos creciendo más rápido que cualquier otra persona", dijo LeBlanc en una entrevista de 2013 con Holland Sentinel. "Entrar en los LED es lo que realmente nos impulsó. Y no nos mudamos a México ".

