Le llueven críticas a Patricia Jurado por nulo trabajo

La candidata por el Partido Acción Nacional, Patricia Jurado Alonso, fue la más atacada en el debate entre los candidatos a la diputación local por el distrito 01, en el cual estuvo ausente la candidata por el Partido Verde Ecologista de México.Con una duración de dos horas aproximadamente y poca asistencia, se llevó a cabo este debate político entre los aspirantes a la diputación local, en donde contenderán 7 candidatos; 4 mujeres, y 3 hombres, de los cuales uno va por la vía independiente.Al iniciar, se le dio a cada candidato dos minutos, para que dirigiera unas palabras de bienvenida, en donde compartieron parte de su trayectoria y, así como algunas de sus propuestas de campaña.La mediación del debate estuvo a cargo de Marco Antonio Wong Meraz, consejero presidente de la AME asentada en éste Municipio, quien indicó la dinámica en que se llevaría a cabo el debate a los candidatos para diputado local de la elección 2018, de los cuales solo asistieron 6 de ellos.Así mismo estuvo la consejera Claudia Espino, presidente de la comisión especial de debates del IEE, representando al consejero presidente del Instituto Estatal Electoral (IEE); Arturo Meraz González.Fue en punto de las 16:00 horas, de la tarde del viernes 1 de junio del presente año, que se dio inicio con el debate, luego de que cada candidato tomará su lugar, los cuales se ubicaron por medio de un sorteo, minutos antes de comenzar.Los candidatos que asistieron fueron; Martha Alicia Escárcega Escontrias del Partido del Trabajo, MORENA y Encuentro social en la coalición “Juntos haremos historia” , Nieves Aurora Maloff del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Javier Jurado Rodríguez, candidato independiente, Carlos Manuel Madrid del Partido Nueva Alianza (PANAL), Patricia Jurado Alonso de la coalición “Por Chihuahua al Frente”, conformada por el Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano y Luis Alberto Galaz del Partido de la Revolución Democrática (PRD).Fueron varias las propuestas dadas por los aspirantes a la diputación, sin embargo la mayoría de ellos se dedicaron a realizar ataques hacia la candidata Patricia Jurado Alonso, quien está en la reelección como diputada local.Cabe mencionar que durante uno de los tiempos de réplica, el candidato por la vía independiente para la diputación local, Javier Jurado, hizo pública la devolución del cheque con los recursos que le envió el INE, éste fue entregado al consejero presidente de la AME, Marco Wong, al finalizar el debate.El debate estuvo dividido en 5 etapas; mensaje de bienvenida y auto presentación, tres preguntas con su tiempo para replica y contrarréplica cada una, y el mensaje final de cada candidato.Fue en la primera intervención de los candidatos, donde dieron a conocer quiénes son, su trayectoria y algunas de sus propuestas, en donde mencionaron lo siguiente.La candidata de la coalición “Juntos Haremos historia”; Martha Alicia Escárcega, dio a conocer el hartazgo que tiene la ciudadanía, “ya no queremos que nos roben, mientan y traicionen”, expresó, siendo ella una de las que reprocho a la candidata Patricia Jurado el andar buscando una reelección con goce de sueldo, ya que no solicito licencia a su cargo como Diputada local, y quien le hizo mención que ha hecho un trabajo nulo.La candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Nieves Maloff, dijo tener el firme propósito y empeño en la próxima legislatura, ya que tiene un amplio conocimiento en la función pública, “Quiero ser diputada, me apasiona gestionar y quiero hacerlo en el congreso”, comentó durante su mensaje.Quien también señaló la participación de la candidata Jurado Alonso sin solicitar licencia a su cargo, y a quien también le aclaro que la gestión de la maquiladora en el seccional de Puerto Palomas que está generando cientos de empleos, fue gestión hecha por ella.En su intervención el candidato Independiente; Javier Jurado Rodríguez, dijo: “Yo conozco las verdaderas necesidades del campo y que no tengo ningún problema de exigir a las autoridades que trabajen y erradicar la corrupción”, señalando también el olvido en el que esta la ciudadanía por parte del gobierno.Jurado Rodríguez, en una de sus participaciones devolvió el cheque, que autoridades electorales le dieran para el financiamiento de su campaña, invitando a los demás candidatos a hacer lo mismo, sin que su invitación fuera aceptada.“Es imposible no darnos cuenta de que no tenemos nada”, mencionó el candidato del PANAL; Carlos Manuel Madrid, quien hablo sobre la educación, la salud y el espíritu de servicio, ya que es médico de profesión, “todo mundo está cansado, hartos de que solamente si eres familiar un apellido de renombre, puedes estar dentro del gobierno, yo haciendo uso de mi vocación de servir, vengo a hacer las cosas diferentes, aunque no he sido político”, señaló.De igual manera la candidata Patricia Jurado Alonso, de la coalición por “Chihuahua al frente”, dijo en su mensaje; ¨quiero ir a la reelección para seguir combatiendo la corrupción, nos falta insistir, se nos ha trabado las gestiones porque nos han trabado el presupuesto federal para el estado”, así mismo dijo que ya había sido electa por 8 municipios quienes la eligieron como su voz en el congreso, y no solo eso sino como gestora de recursos para la región, “Permítanme seguir dando resultados”, enfatizó.Por su parte el candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Luis Alberto Galaz, hizo mención que tiene conocimiento a fondo de las necesidades del sector educativo, rural y ganadero, el querer legislar por un distrito en el abandono y con un rezago total, “Queremos llegar al congreso para ser un enlace de los municipios, y trabajar muy de la mano para beneficio de nuestra región”, expresó.La mayoría de los candidatos coincidió en que se tiene un Distrito olvidado, sin gestión, en el cual se requiere, más seguridad, apoyo al campo, generación de empleos, y que se trabaje en beneficio de la población para que el recurso llegue completo y a quien tenga que llegar.Aunque todos los candidatos aseguran haber sido los triunfadores al finalizar el debate, será hasta el próximo 1 de julio del 2018, cuando se conozca quien es favorecido por la votación de la ciudadanía.