EL DIARIO Nuevo Casas Grandes.- Sólo un empate y éste se dio en el partido entre los Pumas FCVS y Nueva Dublán en los once juegos que se disputaron en actividad de la fecha 5 del torneo municipal de futbol de la liga Premier, destacando varios encuentros en los que se timbraron más de cinco anotaciones en la búsqueda de los tres puntos disputados. Se había venido diciendo que conforme fueran transcurriendo cada una de las jornadas, se llegaría también a obtener un nivel de competencia que marcaría la diferencia entre los favoritos a estar en la pelea por los honores, como tal está sucediendo. En las hostilidades de esta nueva fecha, Las Palmas Tacos venció 4-1 Macopisa para afianzarse entre los primeros dos lugares de la 2ª fuerza mientras que Cuervos Carazú lo hizo ante la maquiladora Lear al son de 3-2 en tanto que La Pandilla pasó sin problemas sobre el selectivo de la Sub 17 por 7 tantos a 1. En actividad dominical, Espartanos cayó 2-4 ante Ex a Tec que así se reencontró con la victoria, Pandilla Casas Jeoc no pudo contra los Guerreros al caer 2-5 para de esta manera aferrarse al liderato general y Nogaleros Arvizu vencieron 2-0 al Deportivo Courrech. Los Búfalos del Tecnológico volvieron a golear y de que manera, luego de vencer 11 goles a 1 a los Zorros e igual mantenerse en el primer casillero de la categoría mayor con un total de 23 goles a favor por únicamente este de los que ha recibido. La Furia sigue mal y de malas al ser derrotado por Diablos por 0-2, Javier Villarreal venció de manera apurada 3-2 a Impresos Paquimé y Seguridad Pública se quedó con el triunfo ante Obras Públicas a quienes les ganó por 3 goles a 2. Hoy a las 7:00 de la tarde en el Estadio Municipal de futbol, se medirán en el arranque de la jornada 4 las oncenas de Las Palmas Tacos y Pandilla Casas Jeoc, ambos contendientes de la categoría de ascenso. Hasta el momento, los primeros señalados están en el segundo peldaño con 9 unidades invictos con 13 goles anotados por 4 recibidos mientras que sus antagonistas solamente llevan un par de “rayitas”, tienen un total de 8 anotaciones favorables por 11 adversas. (Jaime Porras Gallardo)

