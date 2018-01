No cuenta INE con oficina local para eleciones del 2018

EL DIARIO

Nuevo Casas Grandes.- El Instituto Nacional Electoral (INE), no cuenta con una oficina para organizar el proceso electoral de este 2018 aquí en Nuevo Casas Grandes, lo que muestra una mala organización, luego de que esta localidad fue cambiada al distrito con cabecera en Ciudad Juárez.



Además el encargado de la oficina municipal, Ernesto Octavio Ronquillo Morales no ha firmado contrato alguno para tomar protesta como tal.



Teniendo en cuenta que el INE será el encargado de realizar las capacitaciones de funcionarios de casilla y otras actividades más en este proceso 2018, los tiempos se están volviendo cortos para el establecimiento de una oficina de enlace con la cabecera distrital.



Anteriormente, Nuevo Casas Grandes pertenecía al distrito 07, con cabecera en el municipio de Cuauhtémoc. Pero actualmente pertenece al Distrito 02 de Ciudad Juárez.



El Instituto Estatal Electoral, ya estableció su Asamblea Municipal en esta localidad, donde ya hubo varios registros de candidatos independientes, a la presidencia municipal y la diputación local.



Cabe mencionar, que anteriormente cuando INE de Nuevo Casas Grandes, pertenecía al Distrito 07 las cosas funcionaban de manera distinta, y eso lo ven los propios integrantes del INE en éste municipio.



Incluso, existe una convocatoria para ser capacitador u supervisor electoral que vence el día 17 de enero de este 2017, donde se tiene que acudir a un taller inductivo, pero los interesados no tienen un lugar donde informarse de esto, y mucho menos donde dejar su papelería.



En entre los detalles que tiene que solucionar el INE, una vez que este municipio y región, fueron cambiados de distrito, se encuentra el establecer una oficina municipal que sirva de enlace con la cabecera distrital, tal y como se tenía acordado desde hace vario tiempo



A pesar de la convocatoria que emitió el INE, para interesados en ser capacitadores en el proceso electoral 2017 – 2018, a la fecha no está funcionando alguna oficina de manera oficial de dicho instituto a nivel región. En donde exhortan a la ciudadanía que deseen trabajar como supervisor o capacitador - asistente en el proceso electoral 2017 – 2018, a través de unos volantes de propaganda.



En los cuales dan a conocer los requisitos para trabajar en el INE, en las próximas elecciones de éste año. En dichos volantes, anuncia la visita del personal del INE en cuatro Municipios de esta región; Ignacio Zaragoza, Buenaventura, Nuevo Casas Grandes y Ascensión.



De igual manera dentro de la información que viene en dicha convocatoria, se encuentran las direcciones de donde se encontrara instalado el INE en los cuatro Municipios mencionados anteriormente.



En Ignacio Zaragoza, y Buenaventura, se esperaba estuvieran el día de ayer recibiendo documentación de los interesados, sin embargo al medio día se recibo una llamada de Buenaventura en el Modulo del INE en Nuevo Casas Grandes, cuestionando sobre la llegada del INE a dicho Municipio, ya que no se tuvo la visita.



Cabe mencionar que en éste Municipio, se tiene programado que hoy 4 de noviembre el INE recibiera a los interesados para capacitadores en el próximo proceso electoral, pero no obstante, hasta el día de ayer no se cuenta con alguna oficina acondicionada para recibirlos, además se tiene conocimiento del posible encargado del INE para el proceso electoral, pero tampoco se le ha contratado oficialmente.



Es importante destacar que para la integración de las mesas directivas de casilla, se contrata personal bajo la figura de Supervisor o Supervisora Electoral (SE), y Capacitador o Capacitadora – Asistente Electoral (CAE), quienes se encargan de las actividades de capacitación y asistencia electoral.



La o el SE reúne y verifica la información proporcionada para registrar el avance de las actividades de la capacitación electoral e integración de mesas directivas de casilla.



Mientras que la o el CAE, es el responsable de convencer a las y los ciudadanos sorteados para que participen el día de la Jornada Electoral como Funcionarias o Funcionarios de Casilla, así como proporcionarles los conocimientos necesarios para que desempeñen un trabajo eficiente, eficaz y transparente.



En la convocatoria lanzada por el INE, se menciona que se tiene hasta el próximo 17 de enero del presente año, para presentar los requisitos y poder ser participantes, pero no cuentan actualmente con algún sitio donde se les reciba o proporcione más información.



[email protected]