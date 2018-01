Fustigan a Trump por insulto a países

Washington— Donald Trump se encontraba ayer en medio de un escándalo de alcance global por decir “países de mierda” al referirse a Haití, El Salvador y a naciones africanas, declaración que un alto funcionario de la ONU denunció como “racista”, informó la agencia AFP.Trump recurrió en la mañana a la red Twitter, para defenderse y negar haber dicho eso, pero fue desmentido por un senador del Partido Demócrata que estuvo en la reunión y confirmó lo ocurrido.En un primer mensaje, Trump dijo que en una reunión el jueves en la Casa Blanca para discutir sobre inmigración se dijeron cosas “duras”, pero aseguró que “ese no fue el lenguaje utilizado”.Una hora más tarde, Trump volvió al tema en Twitter para asegurar que nunca dijo “alguna cosa despectiva sobre los haitianos, más allá de decir que Haití es, obviamente, un país muy pobre y con muchos problemas”.Pero, poco después, el senador demócrata Rick Durbin, quien participó de la reunión, dijo que Trump efectivamente se refirió a “países de mierda” y que además lo hizo en varias ocasiones.Trump “tuiteó esta mañana negando que utilizó esas palabras. No es verdad. Él dijo esas cosas llenas de odio, y las dijo repetidamente (...) Hizo esas declaraciones viles y vulgares, llamando a esas naciones países de mierda”, se lamentó Durbin.Diversas fuentes señalan que Trump se refería a naciones africanas, Haití y El Salvador.“¿Por qué todas estas personas de países de mierda vienen aquí?”, se supone que dijo Trump, para añadir que quería inmigrantes de países nórdicos, como Noruega.En pocas horas el escándalo se tornó internacional, con una fuerte oleada de indignación.En Ginebra, el portavoz del Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU, Rupert Colville, calificó lo dicho por Trump como vergonzoso.“Si se confirman, son comentarios escandalosos y vergonzosos por parte del presidente de Estados Unidos. Lo siento, pero la única palabra que se puede utilizar es ‘racista’”, dijo.Según Colville, la visión expresada en esos dichos muestra “el peor lado de la humanidad, validando y alentando el racismo y la xenofobia”.En Puerto Príncipe, el gobierno de Haití emitió una enérgica nota en la que consideró “inaceptables” las palabras “odiosas y abyectas” de Trump, por considerar que reflejan “una visión simplista y racista completamente equivocada”.Por su parte, en Adis Abeba, la Unión Africana condenó las declaraciones “hirientes” y “perturbadoras” del mandatario.“En mi opinión, no es solamente hiriente para las personas de origen africano en Estados Unidos, sino también para los ciudadanos africanos”, dijo a la AFP Ebba Kalondo, portavoz del presidente de la Comisión de la Unión Africana, Moussa Faki.“Esto es aún más ofensivo dada la realidad histórica del número de africanos que llegaron a Estados Unidos como esclavos”, añadió.En El Salvador, el presidente Salvador Sánchez Cerén protestó enérgicamente por las declaraciones.“El Salvador demanda respeto a la dignidad de su noble y valiente pueblo”, dijo Sánchez Cerén al leer un comunicado durante un acto público. Esas expresiones “golpean la dignidad” de los ciudadanos salvadoreños, dijo.Por su parte, el gobierno de Botsuana convocó al embajador estadounidense para explicar si esa nación africana es “considerada un país de mierda”.En Londres, el alcalde, Sadiq Khan, celebró la decisión de Trump de cancelar una visita a esa ciudad porque allí “no es bienvenido”.“Muchos londinenses han dejado claro que Donald Trump no es bienvenido (...) Parece que finalmente lo ha entendido”, expresó el alcalde, aunque la suspensión del viaje esté relacionada con una polémica por la sede de la nueva embajada estadounidense allí.En el plano interno, las reacciones tampoco tardaron en aparecer.El legislador demócrata Luis Gutiérrez, nacido en Chicago de padres puertorriqueños, apuntó que “ahora se puede decir con 100% de seguridad que el presidente es un racista”. “Tengo vergüenza de nuestro presidente”, añadió.La ola de indignación imperaba también entre los republicanos. La legisladora Mia Love, de familia haitiana, dijo que la declaración de Trump era “divisiva” y opinó que se imponía ahora una petición de disculpas.

