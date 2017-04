Expulsión de pasajero de United indigna a China

Pekín— El video de un pasajero ensangrentado que es expulsado por la fuerza de un vuelo de United Airlines en Chicago provocó una condena generalizada en China, luego de que según testigos el hombre dijo que fue sacado del vuelo sólo porque era chino.A finales del martes, el video del incidente violento fue visto más de 210 millones de veces en el popular servicio chino Weibo, similar a Twitter. Muchos usuarios expresaron su indignación por la percepción de que ese pasajero fue expulsado por prejuicios étnicos y algunos pidieron boicotear a la aerolínea estadounidense.''¡Basura!'' posteó en Weibo el escritor Su Danqing. ''Por la forma en que estaban tratando a este hombre asiático, nunca pensaron en los derechos humanos. De lo contrario no lo hubieran hecho de esa manera''.''¡Maldita sea! ¡Hay que boicotear a esta aerolínea!'' opinó en la misma red Liu Bing, trabajador de una compañía de telecomunicaciones.Los medios estatales alimentaron la ira con informes que señalaban que la víctima no identificada era un ''pasajero asiático''.United hace negocios importantes con los pasajeros chinos y un boicot de consumidores podría afectarla gravemente. United dice que opera más vuelos directos entre Estados Unidos y China en más ciudades orientales que cualquier otra aerolínea.No son raros los alborotos en los vuelos en China, que han incluido casos de pasajeros peleando con miembros de la tripulación. El año pasado, un pasajero enfurecido golpeó a un empleado de mostrador de la aerolínea con una placa metálica.El reciente incidente de United pareció alimentar las frustraciones de los clientes con las aerolíneas, pero esta vez los papeles se invirtieron y el pasajero fue mostrado como la víctima.Los ejecutivos de la aerolínea buscan controlar el daño causado a su imagen y sus relaciones públicas.El director ejecutivo Oscar Muñoz dijo que el hombre –cuyo nombre no ha sido revelado– que fue sacado por la fuerza del vuelo de Chicago a Kentucky se puso ''rebelde y beligerante'' después de que se le pidió que abandonara el avión para darle el asiento a empleados de una aerolínea asociada.Cuando el hombre se negó, se pidió la intervención de agentes del Departamento de Aviación de Chicago, quienes entraron al avión y trataron primero de razonar con él. Debido a su negativa, los agentes lo sacaron de su asiento por la fuerza y lo arrastraron por el pasillo según otro pasajero, Tyler Bridges, cuya esposa publicó más tarde un video del altercado en Facebook.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.