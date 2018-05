Dan 15 mil visas más de empleo temporal

[email protected]

A pesar de la retórica aislacionista del presidente Donald Trump –quien prometió regresar empleos a los norteamericanos y limitar el influjo de extranjeros–, su Administración anunció un incremento al número de visas para trabajadores temporales.El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) notificó que se incrementará en 15 mil el número de visas laborales categoría H-2B para labores este verano.Las visas H-2B se entregan a trabajadores en industrias estacionales no especializadas, como la construcción y el turismo, excluyendo el trabajo de campo.“El hecho de que este incremento pasó en un Congreso que está dominado por el partido republicano y un presidente republicano… demuestra la realidad de que los estadounidenses no están dispuestos a hacer este tipo de trabajos”, dijo la abogada migratoria Pamela Muñoz.El Congreso establece un límite de 66 mil de estas visas por año fiscal, la mitad para un período del 1 de octubre al 31 de marzo y la otra mitad del 1 de abril al 30 de septiembre.Ante una tasa de desempleo del 3.9 por ciento en EU, a las industrias hotelera y de servicios les es difícil contar con la mano de obra suficiente, por lo que se decidió ampliar el programa.“Originalmente las limitaciones en las visas H-2B tenían el propósito de proteger a los trabajadores estadounidenses, pero cuando llegamos a una situación en la cual el programa afecta empresas estadounidenses sin querer, hace falta reformarlo”, dijo la semana pasada en comunicado la secretaria de Seguridad Interna, Kirstjen Nielsen.El periódico The Wall Street Journal cuestionó en un artículo publicado esta semana el escaso número de visas extras que se otorgarán, pero lo justificó debido a la presión que Trump ejerce sobre la secretaria Nielsen, a quien le exige un mayor control en la fronteras e incrementar la detención de indocumentados. También lo atribuye a la presión de grupos antiinmigrantes sobre la titular de Seguridad Interna.“Las 15 mil visas distarán de satisfacer las demandas que hoteles, empacadoras de pescado, empresas de jardinería y restaurantes y muchas industrias más están teniendo alrededor del país”, señala The Wall Street Journal.“ –Los aislacionistas consideran que– con muros y deportaciones están protegiendo los intereses económicos de los trabajadores”, dijo Pamela Muñoz, abogada paseña que se especializa en asuntos laborales y migratorios.Explicó que las visas H están relacionadas con empleos, pero que en particular la visa H-2B es para trabajadores que operan donde no se requiere alguna certificación o capacitación especializada.Este tipo de visas laborales es tramitado a petición de algún empleador, el cual está encargado de llenar los formularios I-129 y pagar la cuota de procesamiento agilizado de mil 225 dólares por cada uno de los trabajadores que busca contratar durante un tiempo definido.De acuerdo con los requisitos explicados por el Departamento de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), estos permisos sólo pueden ser solicitados si “no hay suficientes trabajadores norteamericanos que puedan, deseen, estén calificados o disponibles para realizar este trabajo temporal”.Al ser cuestionados sobre la discrepancia entre las promesas de mantener el interés de los empleados norteamericanos sobre cualquier otro empleado internacional, oficiales de DHS mantuvieron que esta decisión aún recaía dentro de este margen.“En mi opinión profesional es muy probable que se necesiten más de las 15 mil visas H-2B… no sé si se lleguen a pedir más, pero si llegara a incrementar no sería una sorpresa”, concluyó Pamela Muñoz.