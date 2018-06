Superan 50 mil arrestos por inmigración ilegal

Washington – Agentes fronterizos estadounidenses realizaron más de 50 mil arrestos en mayo por tercer mes consecutivo, señaló el miércoles el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), una indicador de que las crecientes tácticas aplicadas por parte la administración Trump -incluida la separación de padres migrantes de sus hijos- no han tenido un efecto disuasivo inmediato.DHS reveló que los agentes hicieron 51 mil 912 arrestos en mayo, más de tres veces el número de personas que fueron puestas bajo custodia en mayo de 2017, un período en el que la inmigración ilegal cayó después de la toma de posesión de Donald Trump.Las detenciones en la frontera esta primavera han alcanzado sus niveles más altos desde que Trump asumió el cargo, y el revés ha enemistado al presidente con la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, y otros asistentes que él cree que no están haciendo lo suficiente para detener la tendencia.Las estadísticas de arrestos fronterizos han servido durante mucho tiempo como una medición para los flujos de inmigración ilegal, pero la administración Trump ha tomado el reporte mensual como un barómetro para los esfuerzos de seguridad fronteriza del presidente.Los funcionarios de la administración y los principales asesores de Trump han estado recibiendo actualizaciones regulares sobre las tendencias de migración ilegal, y dijeron la semana pasada que en una declaración el miércoles, el portavoz de Seguridad Interna Tyler Houlton dijo que la política represiva de la administración necesitaba más tiempo para dar resultados."Estas cifras muestran que, si bien la administración Trump está restableciendo el estado de derecho, requerirá un esfuerzo sostenido y un compromiso continuo de recursos a lo largo de muchos meses para desbaratar cárteles, contrabandistas y factores nefastos", dijo Houlton."Nadie espera revertir años de inacción política durante la noche o en un mes", agregó.Si bien los totales de arrestos de mayo solo aumentaron ligeramente desde abril.Ansioso por centrar su campaña en la agenda de seguridad fronteriza antes de las elecciones de mitad de período de noviembre, Trump les ha dicho a los asesores que la inmigración ilegal es crucial para el éxito del Partido Republicano. Citó el tema como uno de sus logros clave en un tuit el lunes que marcó el día 500 de su presidencia."Este es mi día 500 en el cargo y hemos logrado mucho: muchos creen más que cualquier presidente en sus primeros 500 días", escribió el presidente. "Recortes masivos de impuestos y regulación, militares y veteranos, menor criminalidad e inmigración ilegal, fronteras más fuertes, jueces, mejor economía y empleos, y mucho más ..."Tras bambalinas, el incremento en los arrestos fronterizos esta primavera ha enfurecido a Trump quien ha enviado a sus subalternos a encontrar a como dé lugar la forma de reducir las cifras. En abril, Trump ordenó que las tropas de la Guardia Nacional fueran desplegadas a lo largo de la frontera, y Nielsen y el Fiscal General Jeff Sessions anunciaron un enfoque de "tolerancia cero" que amenazaba a cualquiera que ingrese ilegalmente a EU con enjuiciamiento como criminal y cárcel.Debido a que los niños no pueden ser recluidos en centros de detención para adultos, la implicación práctica de la represión ha sido un fuerte aumento en el número de niños migrantes separados de sus padres y entregados al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).A fines de mayo, casi 11 mil niños migrantes estaban bajo custodia del gobierno, un aumento de más del 20 por ciento con respecto al mes anterior, según las últimas cifras de HHS. Con los refugios para niños de HSS al 95 por ciento de su capacidad, la agencia dice que se está preparando para agregar miles de camas y hacer frente a la afluencia.La mayor parte del aumento en el tráfico fronterizo esta primavera ha sido impulsado por familias y adolescentes de Guatemala, Honduras y El Salvador, muchos de los cuales dicen que huyen de la violencia de pandillas y desean solicitar asilo en los Estados Unidos."Arrojar todo y el fregadero de la cocina a estos vulnerables solicitantes de asilo no funciona, ya que las fuerzas que los impulsan son mucho más fuertes que las políticas de disuasión cruel implementadas por la administración", dijo Kevin Appleby, director sénior de política de migración internacional en el Centro de Estudios de Migración en Nueva York."Abordar estas fuerzas es la mejor y más humanitaria forma de terminar con este flujo", dijo Appleby.Los funcionarios de seguridad interna dicen que su objetivo real son las bandas de contrabandistas transnacionales que, según ellos, están entrenando a los migrantes para que jueguen contra el sistema al exagerar las amenazas a sus vidas. Trump y altos funcionarios del DHS han culpado a los demócratas en las últimas semanas, acusándolos de que bloquean sus intentos de endurecer las normas de asilo."La negativa de los miembros del Congreso a cerrar las brechas entre captura y liberación ha impedido que la Administración controle la frontera", explica la declaración de Houlton.La cantidad de familias que intentaron cruzar la frontera ilegalmente aumentó en un 435 por ciento el mes pasado en comparación con mayo de 2017, señala. El número de menores no acompañados aumentó 329 por ciento.Los migrantes centroamericanos suelen pasar 21 días o más para llegar a la frontera de los Estados Unidos y las noticias de un trato más severo por parte de las autoridades norteamericanas tardarán más tiempo en llegar a sus países para tener un impacto disuasivo, señalaron funcionarios federales.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.