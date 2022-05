-‘Puedo comprar lo que me dé la gana...’

-Invitaron a Maru con intención que no fuera

-Turismo como Secretaría sin gastar de más

-Morenos hacen olas con Reforma Judicial

El exalcalde de Juárez durante dos períodos, Héctor “Teto” Murguía, todavía es asaltado por repentinos ataques testosterónicos cuando le da por meterse en asuntos grillo-sociales.

Participa el exedil en un grupo de WhatsApp que es como el arca de Noé. Hay de todo, políticos, periodistas, opinadores, empresarios etc. Fue creado por un pollito en fuga.

Ayer la panista, Martha Adriana Durán, cuestionó si también el “ingeniero Murguía” adquirió terrenos por allá cerca de El Chamizal, donde va avanzada la intención de construir el Centro de Convenciones y Exposiciones.

Con esa ironía sello de la clase política, la coequipera de Ramón Galindo durante mucho tiempo, su hechura, preguntó en el grupo si el “ingeniero Murguía adquirió terrenos ahí”.

“Teto” mordió el anzuelillo sin dificultad. Contestó él mismo: “Comprueba, no te dejes ir por rumores. Aunque pudiera comprar lo que me dé la gana, no compré ni un metro cuadrado... Con lo que he pagado de ISR en muchos años puedo comprar lo que me dé la gana”.

Quizá el ocio y el calor impulsaron al “inge” a meterse en esas minucias. También puede ser la picazón por regresar al poder y recuperar algo del ISR perdido durante tantos años.

Hablar de una relación saludable entre el gobierno de Chihuahua y el Gobierno federal es hablar prácticamente de todo. La Federación “aporta” al Estado unos 60 mil millones de los 75 mil millones de pesos aproximados que forman parte del presupuesto anual.

No significa de manera alguna que Chihuahua solo contribuya con 15 mil millones de todo ese presupuesto. Al contrario, la economía estatal genera considerablemente más que el doble de los 75 mil millones anuales, pero la Federación regresa menos de la mitad de lo que se lleva bajo fórmulas prácticamente desconocidas que son llamadas “cajas oscuras”.

Total, mucho depende de la “buena voluntad” del régimen federal en turno para que al estado le vaya mejor en materia presupuestal.

La gobernadora, Maru Campos, ha dicho que ha dispensado buen trato a los representantes de la Cuarta Transformación en el estado, al superdelegado federal, Juan Carlos Loera; y al alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar.

Efectivamente, ellos, los distintos delegados regionales federales y el propio presidente de la República, han sido bien tratados por el Gobierno estatal. No hay motivo de queja, no al menos públicamente.

El sábado hubo en Sahuaripa, municipio de Sonora, la polémica reunión de “autoridades” de aquella entidad y de Chihuahua a la que “no fue invitada” Maru Campos.

Sí fue invitada, pero con ganas de que no fuera. Ahora sabemos que le corrieron la llamada telefónica apenas unas horas antes del evento. Al interior del Gobierno federal le llaman travesura sin explicar por qué una travesura; otros le llaman simples ánimos de fregar para lastimar precisamente la relación de AMLO con la gobernadora y que haya pretexto de conflicto futuro.

Eso demuestra que la 4T en Chihuahua no ha superado la derrota por la gubernatura de junio del año pasado; sin embargo, asumir conductas de esta naturaleza es jugar con fuego ante la población norteña. Maru y su equipo han demostrado con energía que no están mancos y ahora mismo deben estar planeando si siguen a la defensa o también le entran a la ofensiva.

“En representación del estado de Chihuahua, participaron las autoridades de los ayuntamientos de Madera, Moris, Ocampo y Temósachic”, informó la Presidencia de la República en el comunicado respectivo al evento. “Ustedes le presentan los proyectos a la gobernadora”, pidió AMLO a los alcaldes.

Así, con esa cortedad.

Hoy la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) abrirá un campito para la grilla interna en medio de su trajín académico ordinario y la Universiada nacional que se lleva a cabo con éxito con la Autónoma juarense como anfitriona.

Habrá elección de dirigente sindical del personal académico en el Instituto de Ingeniería y Tecnología, IIT-IADA. Aquí hay más efervescencia y competencia que en las elecciones llevadas a cabo durante la víspera en Ciencias Sociales y Administrativas, y Ciencias Biomédicas (ICB).

Votarán unos 300 profes entre las planillas Azul, encabezada por Alberto Rodríguez; y la Roja, de José “Pepe” Trinidad Lizalde. Los conocedores pronostican que la diferencia entre ganadores y perdedores no irá más allá de 20 votos. A ver si es cierto.

La Roja ha traído como padrino al rector de la casa de estudios, Juan Ignacio Camargo; la Azul es padrinada por la dirección del IIT y por el jefe del Departameno de Ingeniería Civil del propio instituto, Miguel Domínguez.

También es apoyada esa planilla por el doc, Ernesto Morán, quien tiene muchos maestros aliados en esa escuela.

Morán no ha bajado bandera en su anhelo por la rectoría. Ahora cuenta con el apoyo de algunos operadores influyentes en Palacio de Gobierno aunque su oportunidad mayor pudo ser con el corralato.

Con la elección en IIT-IADA será cerrado el círculo de renovación en las dirigencias sindicales académicas de la UACJ. Se espera la misma calma que en las dos anteriores aunque mucha tensión y expectativa por la gran competencia entre los dos contendientes.

Durante los últimos días y sin mucho ruido, la Comisión de Turismo y Cultura del Congreso del Estado dictaminó una iniciativa de la gobernadora Maru Campos orientada a modificar la estructura de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE).

La propuesta pasó con algo de ruido en el sector privado, dado que planteaba cambios a la Ley Orgánica del Ejecutivo con el fin de crear la Secretaría de Turismo, un área que existe como dirección en la dependencia que dirige la exalcaldesa capitalina María Angélica “Manque” Granados.

La creación de mayor burocracia siempre genera preocupaciones, sobre todo cuando las finanzas públicas no están en buen momento.

Ese fue el cuestionamiento principal que surgió en algunos sectores de la iniciativa privada, sobre todo en el ramo de los hoteleros de Juárez, Chihuahua y los sitios turísticos de la Sierra Tarahumara, que son los puntos que concentran las visitas de las temporadas altas vacacionales.

Sin embargo, la iniciativa elevó a secretaría la dependencia encargada de promover el turismo en todas sus vertientes, fue planteada como una redistribución de funciones de la estructura existente, por lo que en teoría no representaría mayor gasto corriente del actual.

La defensa de la propuesta recayó en Rosa Isela Martínez y Yesenia Guadalupe Reyes, presidenta y secretarias de la Comisión de Turismo del Legislativo, quienes se encargaron de apaciguar casi cualquier crítica.

Básicamente, el planteamiento transfiere todas las funciones de las áreas de la SIDE vinculadas a la promoción y gestión turística, que son la base de la nueva secretaría aprobada ayer mismo en el Congreso.

Atiende además a una demanda añeja de los turisteros y del propio mercado que existe de la llamada industria sin chimeneas, que desde hace mucho requiere de una dependencia articuladora.

Aunque la dirigencia estatal de Morena, encabezada por Martín Chaparro, no ha seguido el juego, los diputados guindas que dirige el juarense Cuauhtémoc Estrada no han dejado de hacer olas en torno a la reforma al Poder Judicial aprobada la semana pasada.

El coordinador de la bancada centrado en la frontera y el diputado David Óscar Castrejón en la capital, han buscado agrupaciones de abogados para tener respaldo social ante la muy posible impugnación de la reforma mediante la acción de inconstitucionalidad.

En esta semana, los legisladores buscarán convencer a barras y colegios de la entidad de que los cambios aprobados por mayoría calificada trasgreden principios constitucionales en cuanto a la elección de magistrados, punto toral de la cuestionada reforma.

En especial la desaparición de los concursos de oposición y el debilitamiento del otrora poderoso Consejo de la Judicatura del Estado, son los reclamos que pretenden robustecer con las aportaciones críticas de los abogados.

O sea, no es el trámite legislativo lo que cuestionan los morenistas, sino el contenido de la reforma que buscan someter al arbitraje constitucional.

Aunque ha sido poco el apoyo logrado, lo que buscan ambos es generar el suficiente ruido que enmarque la demanda que, de darse, todavía tendría varias semanas de plazo antes de llevarse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Tuvo encerrona durante buen rato ayer por la mañana el diputado del Movimiento Ciudadano, Francisco “Pancho” Sánchez, con el dos de Palacio de Gobierno, César Gustavo Jáuregui.

Sin duda, el legislador dandy fue a Palacio para dar seguimiento a los acuerdos sostenidos con la mayoría panista para entregar su voto en el Congreso del Estado en favor de la reforma judicial aprobada la semana pasada.

Sánchez anda particularmente muy interesado en promover a su esposa en el aparato judicial estatal. Por ahí fueron sus negociaciones

Es el voto 22 (de 33) requerido por el PAN para conseguir mayorías calificadas en el Congreso.