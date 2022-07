Nada los va a parar en la búsqueda de sus sueños

A lo largo de mi vida he escuchado sobre la migración y también la he sentido, vivido y he reflexionado bastante sobre este tema.

El fenómeno migratorio se ha convertido en estos últimos años en un asunto de gran importancia; sin embargo, vemos con el paso del tiempo que parece que en lugar de avanzar vamos en retroceso, tenemos debates a nivel internacional, participación de los gobiernos, de la sociedad civil y organismos internacionales que diariamente se enfrentan al desafío de encontrar un balance perfecto en lo que es la adecuada protección a los derechos humanos de personas de la población migrante y el desafío de tener un alcance verdadero para todas y todos.

PUBLICIDAD

Lamentablemente, el fenómeno migratorio en Ciudad Juárez se ha enfrentado a situaciones y problemas como lo son la seguridad ciudadana, el crimen organizado, el narcotráfico, el tráfico de personas y la trata de blancas, solo por mencionar algunas problemáticas.

Hace algunos días nos encontramos con la lamentable noticia de la muerte de 53 migrantes que fueron hallados en el remolque de un camión abandonado cerca de la ciudad de San Antonio, Texas, ubicado a 250 kilómetros de la frontera con México.

El guion y los protagonistas siempre son, desafortunadamente, similares. Por eso la tragedia de esta semana demanda una nueva reflexión sobre las acciones que Estados Unidos y México han emprendido en la frontera durante los últimos 30 años. Hace falta una reforma migratoria integral, más visas de trabajo, más oportunidades para los refugiados y solicitantes de asilo, y menos muros. La política de sellamiento, la falta de coordinación entre los países involucrados y las retóricas contra los migrantes han tenido consecuencias mortales para quienes buscan ingresar sin documentos a Estados Unidos y que son presa fácil para los criminales que controlan el acceso.

Estas organizaciones criminales explotan la necesidad de los migrantes y la corrupción en ambos países para generar ganancias millonarias y operar con impunidad. Los migrantes pagan miles de dólares a traficantes para llegar “al otro lado”. La transacción a veces resulta, pero a veces no. En algunos casos son detenidos y en otros entregan hasta la vida en el intento.

En Juárez vemos por las calles a migrantes que buscan tener una nueva oportunidad de vida y transitan por nuestra frontera de manera temporal, algunas veces de forma definitiva buscando encontrar en su camino una esperanza de mejora de vida para ellos y sus familias.

La migración es un fenómeno complejo para el que no hay soluciones simples y populares. Hay que ampliar y fortalecer los espacios de la legalidad para los migrantes. Sin la voluntad política para lograr una reforma integral en este tema, la criminalización y la lista de tragedias seguirán aumentando.