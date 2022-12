El onomástico de la ciudad

El 8 de diciembre se cumplirán 363 años de la fundación de Ciudad Juárez. Siempre es significativo reflexionar sobre todos los beneficios que la ciudad ha brindado a lo largo de su desarrollo a los que en ella habitamos. Los que somos estudiosos de las regiones fronterizas no dejamos de asombrarnos de todas las ventajas que ofrece Ciudad Juárez a sus residentes derivado de su localización geográfica. Tengo la fortuna de haber realizado actividades de docencia e investigación en diversos contextos y de haber visitado fronteras en diversas partes de Europa, Asia, Sudamérica y Norteamérica; en ningún lado he encontrado el sentido de arraigo e identidad fronteriza como el que existe en Ciudad Juárez.

Un hecho que distingue a nuestra ciudad del resto de las localidades fronterizas del norte de México es su antigüedad e historia. Juárez es el asentamiento más antiguo en lo que hoy constituye la frontera México-Estados Unidos, fundándose en 1659. El resto de los asentamientos fronterizos mexicanos más importantes en la actualidad surgieron entre 1755 y 1903. Adicionalmente, la ciudad tiene una identidad muy mexicana sustentada por el acontecimiento de hechos históricos decisivos para la vida contemporánea de nuestro país que tampoco se encuentran en otra localidad a lo largo de la frontera.

Independientemente de su carácter histórico y antigüedad, vale la pena reconocerle a nuestra ciudad lo que nos ha dado. En su seno siempre está el ser un lugar multicultural y de acogida para el migrante. En sus inicios para el migrante de las diversas localidades del estado, después del migrante nacional y hoy para el internacional. Cada persona que arriba encuentra oportunidades para progresar, para emprender y labrarse un futuro próspero. Juárez se ha caracterizado por ser un lugar donde la diferenciación de las clases sociales generalmente es imperceptible.

En este onomástico de la ciudad algunos hechos relevantes que no debemos olvidar son, entre otros, el haber sido capital de la república en 1865 durante el gobierno itinerante del presidente Juárez, haberse constituido como una de las más importantes zonas de libre comercio establecidas en 1885 a lo largo de la frontera norte, haber sido la impulsora del primer parque industrial maquilador de México en 1966, y de habérsele atribuido también el ser cuna u origen de manifestaciones gastronómicas y de bebidas como el burrito y las margaritas.

Como acontece en cualquier onomástico, la ciudad tiene que evaluar lo que ha hecho bien, lo que ha hecho mal, y lo más importante, hacia dónde va. Esta es quizá la pregunta más relevante para reflexionar. Actualmente, la ciudad cuenta con un millóin 565 mil 646 habitantes. Entre lo destacable, de acuerdo con la Oficina del Plan de Juárez, se puede citar que es una ciudad con amplias oportunidades de empleo, que uno de cada dos habitantes se siente orgulloso de vivir en la ciudad y que tres de cada cuatro juarenses nunca ha pensado en irse de la ciudad. Entre lo preocupante, además de la violencia, resalta que 30 por ciento de los jóvenes entre 15 y 29 años no están estudiando. No obstante, lo más urgente es definir hacia dónde vamos. La última ocasión en que se intentó definir una meta futura común para la ciudad fue en 2002, cuando se realizó una amplia consulta para elaborar el Plan Estratégico de Ciudad Juárez, sin que hasta ahora se haya logrado concluir, quizá por el poco convencimiento y participación ciudadana.

En resumen, habitamos en una ciudad con un enorme potencial por su localización geográfica y por la calidad humana de sus habitantes. Sin embargo, no tenemos definido qué papel queremos jugar en la sociedad que se avecina. Definir lo que queremos para el futuro de Juárez no es responsabilidad de un gobierno, sino de todos los ciudadanos. Es responsabilidad de todos nosotros construir esa agenda del futuro para que cada 8 de diciembre, el onomástico de la ciudad nos sirva para evaluar cómo vamos y no sólo para recordar el pasado.