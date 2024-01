Así las cosas, con los acuerdos de Coahuila

Otto von Bismarck fue uno de los más grandes estadistas alemanes; artífice de la unificación Alemana y de la histórica Triple Alianza formada por Italia y Austria-Hungría; pero además de los logros que fueron los cimientos para la configuración europea que hoy conocemos, también fue conocido por ser un gran maestro de la RealPolitik mediante la cual consiguió dichos logros. Tal vez por eso una de sus frases más famosas ha logrado seguir vigente en la actualidad; “La política no es una ciencia exacta, sino el arte de lo posible”.

Precisamente a lo descrito, me quiero referir esta semana y que tiene mucho que ver con la posibilidad de hacer acuerdos que generen consensos que permitan avanzar de manera social y política. En específico me refiero a los acuerdos que dieron origen a la alianza entre el PRI y el PAN en la elección de Coahuila, donde se eligió gobernador apenas el año pasado.

El escenario del estado norteño presentaba a Morrna como una fuerza electoral muy importante. Por otra parte, el PRI, después de las desastrosas y corruptas administraciones de los hermanos Rubén y Humberto Moreira, además de la que en ese momento encabezada Miguel Riquelme, indicaba que el otrora “partidazo” seguramente sufriría una aplastante derrota. Anteesta situación, buscaron una alianza con el PAN para hacer frente al candidato del partido con más posibilidades de triunfo.

Hasta aquí no hay nada raro ni oscuro; porque todos los partidos tienen la posibilidad de hacer acuerdos y negociaciones que tienen como fin la fortaleza electoral; sin embargo, uno de los límites éticos de cualquier acuerdo partidista debe ser que esas negociaciones, deben tener como objetivo final el beneficio del pueblo y no solo de los partidos o los políticos.

Esta semana, uno de los protagonistas de la negociación en Coahuila, Marko Cortés, el presidente nacional del PAN hizo públicos los acuerdos que se pusieron por escrito y que fueron firmados por el propio dirigente panista, por Alejandro Moreno, Armando Tejeda, Rubén Moreira y el ahora gobernador Manuel Jiménez. En el documento viene la repartición de puestos y candidaturas, pero también se incluyen en el acuerdo posiciones que nada tienen que ver con el beneficio directo del pueblo coahuilense, tales como un porcentaje de las oficinas de recaudación, de direcciones de planteles educativos y universidades, notarías y hasta la ratificación de un magistrado.

La poca (algunos dirán que nula) inteligencia de Marko Cortés, hizo evidente de que son capaces los partidos del frente opositor por llegar al poder y mantener los privilegios a costa de la ciudadanía. Esos son los partidos y los acuerdos que están acostumbrados a realizar aquellos que impulsan la candidatura de Xóchitl Gálvez y, aunque todos intuíamos los alcances de este tipo de políticos, ahora quedó demostrado y plenamente documentado.

Aclaro que las alianzas y acuerdos entre partidos, son válidos y en cierto punto hasta necesarios para que las sociedades logren avances en su crecimiento democrático, pero los compromisos establecidos en ellos nunca deben estar por encima del beneficio del pueblo.

Hay una frase que me gusta utilizar para ocasiones que dibujan la naturaleza de los acuerdos mafiosos como los que realizan con regularidad los políticos sin escrúpulos… “los acuerdos entre villanos regularmente terminan con las manos”; esto para hacer notar que siempre terminan en pleitos y este caso no ha sido la excepción. El propio Presidente Andrés Manuel López Obrador lo comentó en una de sus mañaneras “cuando no se reparte el botín, hay motín”; eso es lo que está pasando en la alianza opositora.

No se necesita ser adivino para darse cuenta de la fragilidad que esta situación está generando en el Frente Amplio; la confianza entre los dirigentes está sembrada. La desventaja la tienen los panistas cuyo dirigente nacional es evidentemente muy, muy, muy poco inteligente; mientras que por el otro lado está un “Alito” Moreno que llegó al extremo de apoderarse de lo que queda del PRI y forzar la salida de todo aquel que le hiciera sombra.

Esta situación nos muestra claramente quienes son los partidos y el tipo de personas que promueven a Xóchitl Gálvez y de lo que son capaces de hacer con tal de mantener sus privilegios; incluso Alito y Marko Cortés ya aseguraron su futuro (viviendo de las dádivas políticas) a pesar de la derrota que se les viene encima. Por otro lado, lo bueno es que también se consolida la preferencia popular que tiene la opción MORENISTA; la doctora Claudia Sheinbaum, que ha pesar de los ataques sigue muy adelante en la opción electoral para la Presidencia de la República.