La implosión del Estado Mexicano

Ciudad de México.- Los poderes del Estado en México están en proceso de implosión, acusaciones mutuas, por su parte el presidente de la República se somete al ejército, mantiene una lucha frontal contra la Suprema Corte de Justicia, así como señalando la corrupción de los gobernadores de la oposición por los errores en el tema de los libros de texto gratuitos. Los legisladores del partido oficial sin debate alguno desaparecen los fideicomisos del Poder Judicial, por su parte los diputados y senadores de oposición sin brújula, no tienen agenda legislativa.

En las calles del país trabajadores del Poder Judicial Federal, en marchas, protestas, gritos, inconformidades, actos nunca vistos reclaman el respeto a sus derechos históricamente reconocidos. Señalo, los funcionarios judiciales laboran hasta 12 horas diarias, los abogados y ajusticiables lo vemos diariamente.

En el caso de los ministros de la SCJN, defienden los haberes del Poder Judicial, señalando que los mismos son necesarios para el funcionamiento de esta representación del Estado. No basta señalar la bolsa de la Corte. Los lesgisladores y miembros del Ejecutivo también requieren una revisión de sus privilegios.

Los ministros de la Corte viven en una caja de cristal, tienen haberes económicos, señalados por el presidente, legisladores del partido oficial y una parte de los legisladores de oposición.

Como vemos en estas expresiones todos los que forman parte del Poder del Estado Mexicano, expresan; “Somos químicamente puros”. Todos engañan, empobrecen al pueblo, en todos sus aspectos. Más aún como lo he señalado en varias ocasiones, se priva a los ciudadanos de una educación plena, solo quieren borregos ignorantes, más faciles de manipular.

La implosión, se produce cuando en un cuerpo se registra una presión inferior a la exterior, lo que provoca que sus paredes se rompan hacia dentro. Por eso, en el lenguaje coloquial, suele decirse que una implosión es una especie de explosión hacia dentro: el elemento que implota se derrumba sobre sí mismo por una fuerza externa. Bajo esta premisa se encuentra el Estado.

La implosión en política se da porque la presión interna es más fuerte que la exter

na, cuando el liderazgo o el movimiento es incapaz de sostener las corrientes de pensamiento ni pueden ser expresadas al interior del instrumento político.

Las explosiones políticas son más notorias y publicitadas que las implosiones. Un ejemplo claro de explosión fue la reacción espontánea, pacífica y firme de la sociedad mexicana cuando gran parte de la sociedad se encuenta enfrentada. Sociedad y gobierno. Una implosión es progresiva, paso a paso, más distanciada en el tiempo, pero cuando aflora tiene el efecto de un tsunami, porque viene desde adentro.

Lo que está sucediendo al interior del país, es un caso típico de implosión política, que se puede ver por varios factores, que ellos no son capaces de analizar porque los que están alrededor del presidente, no pueden hacerlo, ya que la capacidad de reflexión del ‘jefazo’ es nula, sus partidarios no tienen la capacidad de movimiento para proponer. Que decir de la oposición.

Cuando AMLO se siente acosado, distribuye al aire amenazas y mentiras, mientras más aislado está, tratará de mostrarse poderoso, aunque está claro que su orfandad no dejará de crecer, ni tampoco su agresividad.

Ese conjunto de factores coadyuban a la implosión. Solo espero que el desemboque a esta tensa situación en México sea para reconquistar la democracia, la libertad, la justicia y la paz. Ahí está el desafío de los nuevos actores políticos que no pueden sentarse en una vereda, viendo pasar un envejecimiento prematuro y el ocaso de un proceso político que se degeneró por la ambición ilimitada de su poder de sus jefes y el entorno delincuencial que lo rodea.