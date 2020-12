Venció José Ángel al cáncer

Cortesía / José Ángel terminó esta semana sus quimioterapias

Tras un intenso tratamiento contra el cáncer de testículo, enfermedad de la cual fue atendido en la Asociación de Padres de Niños con Cáncer y Leucemia (Apanical), José Ángel terminó esta semana sus quimioterapias y se le declaró vencedor, dio a conocer Julia Guerrero, coordinadora de Relaciones Públicas de la institución.

Para celebrar que el adolescente está libre del cáncer, hoy tendrán un festejo en las instalaciones de la Apanical, evento que se aprovechará para agradecer a la comunidad juarense los apoyos que dan a la asociación, lo que permite salvar vidas, como es el caso de José, dijo Guerrero.

La afección de José Ángel fue diagnosticada luego de que él notó el crecimiento de su testículo; le pidió a su mamá ir al doctor a revisarse, le hicieron la cita con un médico familiar que está cerca de su casa, quien le mandó a hacer un ultrasonido y fue ahí donde se dieron cuenta de que era mucho el aumento del tamaño del órgano.

La coordinadora de Relaciones Públicas comentó que de acuerdo con la narración que hicieron los familiares en Apanical, fue en este lugar donde se les orientó y se giraron pruebas de laboratorio y tomografías, con lo que se confirmó el diagnóstico.

“Como José Ángel no tenía servicio médico, lo llevaron a la Asociación de Padres de Niños con Cáncer y Leucemia, en donde se le dio el tratamiento contra la enfermedad bajo la coordinación del médico Rubén Ornelas Ramos”, dijo Guerrero.

Después de la cirugía para remover el tumor, iniciaron el tratamiento de la quimioterapia en esta asociación, en donde, dice José Ángel, “formar parte de la familia Apanical es de las experiencias más bonitas que he tenido, no les importa si se tiene o no los medios para costear el tratamiento y siempre con la mejor disposición”.

El pasado día 21 de este mes, también se dio otro caso de un niño que venció al cáncer con el apoyo de la Apanical, se trata de Kaleb Alberto, de 3 años de edad, quien fue diagnosticado el año pasado de un tumor llamado rabdomiosarcoma aveolar en etapa 3, que le afectó la cara.

La mamá del niño, Perla Soledad Rodríguez Castillo, comentó que antes de eso lo atendieron en el Seguro Social, en donde siempre le dijeron que lo que tenía el niño era un absceso de grasa, y ante lo que ella consideró una falta de atención adecuada para el menor, decidió buscar otra opción y fue a Apanical, en donde después de 14 meses de tratamiento logró vencer a la enfermedad.