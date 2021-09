Surge efecto la presión; vacunarán a menores

Ante la presión de los padres de familia de Juárez y el resto del país, la Federación anunció que vacunará contra Covid-19 a menores de edad con enfermedades crónicas.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó ayer que a partir del 1 de octubre se habilitará la plataforma de registro para personas de 12 a 17 años de edad.

Enfatizó que la vacunación contemplará solamente a aquellos con comorbilidades, que los hacen vulnerables ante un contagio de SARS-CoV-2. El delegado de Bienestar, Juan Carlos Loera, dijo que en el estado de Chihuahua unos 16 mil niños y adolescentes serán beneficiados, 3 mil 800 de ellos en Juárez, aunque aclaró que pueden ser más.

“Insisto, esto es una cifra previa. A partir de octubre esa cifra puede cambiar, y nos estamos preparando. Todos los días tenemos videoconferencias y reuniones con las brigadas Correcaminos para implementar todo este tipo de operativos que han sido muy exitosos en el estado de Chihuahua”, señaló el funcionario.

El secretario de Salud del Estado, Felipe Sandoval Magallanes, quien facilitó el indicador local, destacó en entrevista que es preliminar con base en los primeros cortes. La población en tal rango etario del estado es, de acuerdo con el Inegi y Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, de 395 mil 974, por lo que una alta fracción se excluirá.

“Ayer nos dimos a la tarea de pedir cantidades de niños con comorbilidades (o enfermedades añadidas). Calculamos para el estado de Chihuahua 4 mil 500, pero si incluimos a los de obesidad podríamos hablar de 25 mil niños más […] en Ciudad Juárez son 3 mil 800”, dio a conocer Sandoval.

Eloísa Ayala, mamá de dos menores juarenses con dolencias cardiacas que cuentan con un amparo desde el pasado mes y no han sido inmunizados, manifestó que si bien resulta buena la notica, no debería limitarse a aquellos con enfermedades inmunodepresoras, pues el riesgo es en general.

“Me parece excelente, pero se debió haber hecho hace mucho y debería hacerse para todos los niños, no sólo los que tienen comorbilidades, digo, mis hijos las tienen, pero no me parece justo que se les niegue a los demás. Debe ser en general y no hacer la exclusión”, puntualizó la madre de familia de esta frontera.

En Juárez hay cuando menos 160 mil habitantes en la edad de los 12 a 17, dijo Elizabeth Guzmán Argueta, coordinadora regional programas federales. Puntualizó que es preciso que la comunidad esté al pendiente de todo lo que se comunique en los próximos días, asimismo de ver los lineamientos oficiales al respecto.

Entre las especificaciones dadas a conocer para facilitar el antiviral, que será Pfizer, están el tener cáncer, trasplantes o VIH. Además, enfermedades como la pulmonar crónica grave, neurológicas crónicas, cardiovasculares, endócrinas y anomalías genéticas.

López-Gatell anunció que en la vacunación también se incluirá a embarazadas adolescentes.