Autorizan ciclovía sólo en la Heroico

Archivo / El Diario de Juárez

La ciclovía que construye el Gobierno del Estado del Pronaf al Centro, por el momento sólo se autorizó sobre la Heroico Colegio Militar, y cuando se haya cumplido con las adecuaciones en el resto del trayecto se expedirán los permisos para continuarla, dio a conocer el administrador de la Ciudad, Víctor Manuel Ortega.

“La parte de la Heroico Colegio Militar se reactivó, pero con la autorización previa de Alumbrado Público y de Seguridad Vial; se le van a hacer adecuaciones para proteger a los ciclistas y por parte nuestra les estamos solicitando que se incorpore nuestro proyecto de alumbrado público para iluminar adecuadamente la zona”, aseguró.

Dijo que el resto de la ciclovía en lugares como el Centro de la ciudad “no va todavía, porque hay conflicto, incluso con algunas zonas por donde están las jardineras de lluvia”.

Aseguró que hasta que Desarrollo Urbano, Seguridad Vial y Servicios Públicos Municipales evalúen y expidan los permisos correspondientes se otorgará la autorización para trabajar en el Pronaf y Centro de la ciudad.

“Nosotros no estamos siendo omisos en detenerles la obra y no dejarles avances; lo que vayan liberando, lo que se vaya autorizando, eso lo vamos a ir liberando en fases, pero si hay lugares donde no cumplen, no lo vamos a autorizar”, puntualizó el funcionario.

Agregó que algunas de las adecuaciones que se tienen que hacer son, por ejemplo, donde están las jardineras, y en algunas vialidades importantes donde se reducen los tamaños de los carriles de los autos. “Donde le roban algún carril a alguna vialidad, donde el carril de la ciclorruta pasa sobre estacionamiento, ya sea de viviendas o de comercios, y que además tiene que contar con la debida socialización del proyecto”, anotó Ortega Aguilar.

La ciclovía registra un avance en el camellón de la Heroico Colegio Militar y Costa Rica, donde ya se puede ver el carril que usarán los ciclistas. En esta vía la obra se construirá de la avenida Adolfo López Mateos a la calle Moctezuma, se informó.