Trastornos mentales no sirven para predecir tiroteos, según expertos en EU

Washington.- El estudiante de primer año que entró en la cafetería de la escuela secundaria en Marysville, Washington, en 2014 con la Beretta calibre .40 de su padre, no encajaba en el perfil de asesino en serie de nadie. Era un atleta crack. Abrazó sus tradiciones nativas americanas, usó un traje típico en eventos tribales y ofreció ciervos recién muertos a su abuela. Era popular, tanto que acababa de ser elegido príncipe del regreso a casa.

No tenía antecedentes de enfermedad mental, solo lo que varios compañeros de clase describieron como un mal humor inusual esa semana. Fue solo después de que mató a cuatro compañeros e hirió a otro que comenzó el diagnóstico de sillón de su estado mental.

Culpar de los asesinatos en masa a las enfermedades mentales es un impulso tradicional, utilizado tanto por las fuerzas del orden como por los políticos. “La enfermedad mental y el odio aprietan el gatillo, no el arma”, dijo el presidente Donald J. Trump en 2019 en respuesta a los tiroteos masivos en El Paso, Texas, y Dayton, Ohio. Después de que un adolescente armado matara a 19 niños y dos maestros en la escuela primaria Robb en Uvalde, Texas, en mayo, el gobernador Greg Abbott dijo: “Cualquiera que dispara a otra persona tiene un problema de salud mental."

Tales explicaciones satisfacen un profundo anhelo de comprender lo incomprensible. Y apelan al sentido común: ¿cómo podría estar en su sano juicio una persona que mata indiscriminadamente?

Sin embargo, los asesinos en masa de Estados Unidos no se ajustan a un perfil único y ciertamente a ningún patrón de locura: muchos, si no la mayoría, nunca habían sido diagnosticados con un trastorno psiquiátrico grave. Las verificaciones de antecedentes pueden evitar que alguien con un diagnóstico de enfermedad mental adquiera un arma, pero los psicólogos dicen que existe una gran división entre un diagnóstico clínico y el tipo de trastorno emocional que precede a muchos asesinatos en masa.

El verdadero problema, dicen esos expertos, es que la enfermedad mental no es un medio útil para predecir la violencia. Aproximadamente la mitad de todos los estadounidenses experimentarán problemas de salud mental en algún momento de sus vidas, y la gran mayoría de las personas con enfermedades mentales no matan.

“¿Tiene o no tiene un diagnóstico de salud mental?” dijo Jillian Peterson, cofundadora del Proyecto Violencia, un centro de investigación que compiló una base de datos de tiroteos masivos desde 1966 y estudió a los perpetradores en profundidad. “En muchos casos, realmente no importa. No es el motor principal”.

En cambio, muchos expertos se han enfocado en las señales de advertencia que ocurren ya sea que exista o no una enfermedad mental real, incluidos cambios marcados en el comportamiento o la apariencia, peleas o argumentos poco característicos, y contarles a otros sobre planes de violencia, un fenómeno conocido como “fuga".

Este enfoque está lejos de ser perfecto: puede ser extremadamente difícil eliminar las amenazas graves de muchas más que son inactivas, impetuosas o exageradas. Pero el enfoque de las señales de advertencia tiene beneficios: puede funcionar incluso cuando el sistema de salud mental no lo hace, y evita la queja de que culpar a las enfermedades mentales por los tiroteos masivos aumenta las actitudes negativas y el estigma hacia quienes las padecen.

Para Dewey Cornell, profesor de educación de la Universidad de Virginia que ayuda a capacitar a las escuelas para que realicen evaluaciones de amenazas conductuales, un caso emblemático fue el de un estudiante de primer año de secundaria en West Paducah, Kentucky. En 1997, llevó armas a la escuela disfrazadas de un proyecto de arte y abrió fuego, matando a tres estudiantes e hiriendo a cinco.

El pistolero era esquizofrénico y delirante severo, pero eso no fue lo que ayudó al doctor Cornell a desarrollar su modelo para evitar la violencia escolar.

Más bien, fue que el estado mental del asesino claramente había empeorado con el tiempo, lo que significa que hubo oportunidades para intervenir. Había sido acosado, había amenazado a sus compañeros y había entregado un ensayo sobre dispararle a un acosador en la escuela.

“Hubo muchas, muchas señales de advertencia y fugas y ni un solo estudiante se acercó y dijo: 'Oye, estoy preocupado'”, dijo Cornell. “Es un caso que uso en todos mis programas de capacitación para mostrar cómo podemos marcar la diferencia”.

Cornell dijo que el sistema de salud mental no es adecuado para evitar la violencia masiva, porque las compañías de seguros limitan las condiciones que pagarán por tratarlos, y las leyes que rigen el internamiento psiquiátrico, que puede evitar que las personas adquieran armas, tienen una definición restringida de una enfermedad mental.