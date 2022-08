Fabricantes de autos eléctricos, ganadores y perdedores en ley climática de EU

Washington.- El paquete de energía y clima que espera la aprobación final del Congreso tiene como objetivo lograr dos objetivos que no siempre son compatibles: hacer que los vehículos eléctricos sean más asequibles y dejar a China fuera de la cadena de suministro.

Los representantes de la industria automotriz se han quejado de que los créditos fiscales propuestos de 7 mil 500 dólares para los compradores de vehículos eléctricos vienen con tantas condiciones que pocos autos calificarán. Los compradores no pueden tener ingresos muy altos, los vehículos no pueden costar demasiado y los automóviles y sus baterías deben cumplir con los requisitos de fabricación estadounidense que muchos fabricantes de automóviles no pueden cumplir fácilmente.

“Va a ser mucho más difícil para los automóviles y para los consumidores calificar para un crédito fiscal federal por la compra de un vehículo eléctrico”, dijo John Bozzella, presidente de Alliance for Automotive Innovation, que representa a los grandes fabricantes de automóviles de Estados Unidos y extranjeros.

Algunas empresas se beneficiarán más que otras de la amplia legislación, conocida como Ley de Reducción de la Inflación, que se espera que la Cámara apruebe este viernes, luego de la aprobación del Senado el domingo.

Los nuevos créditos favorecen a empresas, como Tesla y General Motors, que llevan años vendiendo coches eléctricos y han reorganizado sus cadenas de suministro para producir vehículos en Estados Unidos. Una empresa conjunta entre G.M. y LG Energy Solution pronto abrirá una planta de baterías en Ohio, como parte de una ola de inversión en vehículos eléctricos por parte de fabricantes y proveedores de automóviles.

Los vehículos vendidos por Tesla y G.M. recuperarán la elegibilidad para los incentivos que las automotrices habían perdido por haber vendido más de su cuota de 200 mil autos eléctricos bajo la ley actual. La legislación elimina ese tope.

La legislación podría ser más espinosa para empresas como Toyota y Stellantis, propietaria de Chrysler, Jeep y Ram, porque no han comenzado a fabricar o vender una gran cantidad de vehículos de batería en Estados Unidos.

La legislación penaliza efectivamente a las empresas de automóviles eléctricos más nuevas, como Lucid y Rivian, cuyos vehículos pueden ser demasiado caros para calificar para los créditos. Los incentivos se aplican a sedanes que no cuesten más de 55 mil dólares y camionetas o vehículos deportivos utilitarios que cuesten hasta 80 mil dólares.