Aprovecha Trump cateo del FBI para impulsar candidatura

Washington.— Un día después de que el FBI realizó una redada en su casa y de denunciarla como una persecución política, el ex presidente Donald Trump publicó este martes un video de campaña que parece ser el indicio más claro hasta ahora de que planea presentarse como candidato en las elecciones de 2024.

El ex mandatario ha aprovechado el cateo del FBI para presentarse como una víctima de las fuerzas institucionales que intentan destruirlo. El relato volvió a hacer que los republicanos se unan en torno a él en un momento en el que su ascendencia en el partido parecía perder fuerza.

"No hay montaña que no podamos escalar, no hay cumbre que no podamos alcanzar, no hay desafío que no podamos afrontar", dijo Trump en el video, que incluyó una extensa crítica al Gobierno demócrata del Presidente Joe Biden. "No nos doblegaremos, no cederemos".

Al anuncio le siguieron llamados para recaudar fondos para el partido en los que se destacaba la redada.

Según fuentes de Reuters, los agentes del FBI entraron en la casa de Trump como parte de una investigación sobre el retiro de cajas con registros clasificados de la Casa Blanca cuando su mandato como presidente terminó en 2021.

El video titulado "Una Nación en Declive" muestra imágenes en blanco y negro con la voz de Trump de fondo. En momentos, el propio ex Mandatario aparece hablando desde un estrado e incluso se muestra una imagen de Biden preocupado.

"Somos una nación que en muchos sentidos se ha convertido en un chiste", dice Trump en el video.

"Pero pronto tendremos grandeza de nuevo. Fueron los patriotas trabajadores como ustedes los que construyeron este país, y son los patriotas trabajadores como ustedes los que salvarán esta nación", agrega y las imágenes se vuelven a color.

Trump es candidato viable para republicanos

Alyssa Farah Griffin, una ex asesora de alto rango de Trump en la Casa Blanca, dijo el martes a CNN que si el resultado de la redada resulta ser decepcionante para el público, la indignación entre los votantes republicanos podría ayudar a Trump a asegurar la nominación de su partido.

"Si se ve como una especie de extralimitación y no como algo increíblemente serio, este es un muy buen día para Donald Trump", señaló.

Trump, de 76 años, es un candidato viable para 2024 tras superar dos procesos de juicio político y a una investigación a gran escala sobre sus vínculos con Rusia mientras era Presidente. Las investigaciones sobre sus negocios financieros y la posible interferencia electoral están en curso.

La redada fue denunciada por un grupo de congresistas, gobernadores y candidatos republicanos a las elecciones legislativas de noviembre, quienes también sostuvieron que el Departamento de Justicia de Estados Unidos actuó con motivaciones políticas.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, calificó la redada como "otra escalada de las agencias federales contra los oponentes políticos (al Gobierno)".

DeSantis es visto como un potencial rival de Trump para la primaria presidencial republicana de 2024, pero también afronta su reelección como Gobernador este año y confía en el respaldo de los incondicionales de Trump para lograrlo.

Algunos demócratas se preocuparon abiertamente por las consecuencias políticas. Andrew Cuomo, ex Gobernador de Nueva York, pidió que el Departamento de Justicia explique inmediatamente los motivos de la redada.

"Debe ser algo más que una búsqueda de archivos intrascendentes o se verá como una táctica política", tuiteó Cuomo, que dimitió como Gobernador hace un año después de que múltiples mujeres lo acusaron de avances sexuales no deseados, algo que él negó.

Y dan acceso al Congreso a registros fiscales de Trump

Un tribunal federal de apelaciones falló este martes a favor de un comité de la Cámara de Representantes que busca acceso a las declaraciones fiscales de Donald Trump, y rechazó el argumento del ex Presidente de que el Congreso se estaba extralimitando.

Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia estuvo de acuerdo con la decisión de un juez de un tribunal inferior a favor del Congreso.

El juez de distrito Trevor McFadden determinó en diciembre que el presidente de la Comisión de Recursos y Arbitrios de la Cámara de Representantes tiene una amplia autoridad para solicitar los documentos, y que el Departamento del Tesoro debe proporcionar las declaraciones de impuestos al panel.

Los tres jueces de la corte de apelaciones estuvieron de acuerdo. En su fallo, los jueces también rechazaron el argumento de Trump de que la solicitud era problemática en parte porque no incluía una promesa de conservar la confidencialidad de los registros.

No estaba claro por el momento si Trump apelaría o si habría una resolución del caso antes de que comience a trabajar la nueva legislatura en enero.

Si los republicanos recuperan el control de la Cámara de Representantes en las elecciones de octubre, podrían retirar la solicitud de las declaraciones fiscales el próximo año.

Con información de Reuters y AP