Afirma Trump que es víctima de tácticas que él implementó

Washington.- Dos días después de las elecciones de 2020 en las que Donald J. Trump se negó a admitir que perdió, su hijo mayor, Donald Trump Jr., hizo una recomendación urgente: “Despidan a Wray”.

El joven Trump no explicó en el texto que envió por qué era necesario expulsar a Christopher A. Wray, el director del FBI que su propio padre había designado más de tres años antes. No tuvo que hacerlo. Todos entendieron. Wray, en opinión de la familia Trump y sus seguidores, no era lo suficientemente leal al presidente saliente.

A lo largo de sus cuatro años en la Casa Blanca, Trump trató de convertir el aparato de aplicación de la ley de la nación en un instrumento de poder político para llevar a cabo sus deseos. Ahora, mientras el FBI ejecutó una orden de allanamiento sin precedentes en la casa del expresidente en Florida, Trump acusa al sistema de justicia de la nación de ser exactamente lo que él intentó convertir: un arma política para un presidente, pero no para él.

De hecho, no hay evidencia de que el presidente Biden haya tenido algún papel en la investigación. Biden no ha exigido públicamente que el Departamento de Justicia encierre a Trump de la forma en que Trump exigió públicamente que el Departamento de Justicia encarcelara a Biden y otros demócratas. Nadie ha contradicho a sabiendas la declaración de la Casa Blanca de que ni siquiera fue informado de antemano sobre la búsqueda en Mar-a-Lago, y mucho menos estuvo involucrado en ordenarla. Pero Trump tiene un largo historial de acusar a los adversarios de hacer lo que él mismo hace o haría en la misma situación.

Sus esfuerzos por politizar el sistema de aplicación de la ley ahora se han convertido en su escudo para tratar de desviar las acusaciones de irregularidades. Así como afirmó el pasado lunes que la búsqueda del FBI fue persecución política, hizo la misma afirmación este miércoles sobre la investigación no relacionada del fiscal general de Nueva York sobre sus prácticas comerciales, cuando invocó su derecho de la Quinta Enmienda para evitar testificar porque sus respuestas podrían incriminarlo.

“Ahora cambiar el guion y afirmar falsamente que es víctima de exactamente las mismas tácticas que una vez desplegó, es simplemente la hipocresía más flagrante”, dijo Norman L. Eisen, quien se desempeñó como asesor especial del Comité Judicial de la Cámara durante el primer juicio político a Trump. “Pero la consistencia, la lógica, la evidencia, la verdad: esos son siempre las primeras en pasar por alto cuando una democracia es atacada desde adentro”.

Los aliados republicanos de Trump argumentan que él no fue quien socavó la tradición apolítica del FBI y la aplicación de la ley, o al menos no fue el primero en hacerlo. En cambio, sostienen, el sistema fue corrompido por los líderes de la oficina e incluso por miembros de la administración de Obama cuando Trump y su campaña fueron investigados por posible colusión con Rusia durante la campaña de 2016, una investigación que terminó sin cargos de conspiración con Moscú.

El campo del expresidente ha señalado durante mucho tiempo los mensajes de texto entre un par de agentes del FBI que criticaron duramente a Trump durante esa campaña y a las órdenes de vigilancia obtenidas contra un asesor de Trump que luego se consideraron injustificadas. El Departamento de Justicia reconoció que las órdenes tenían fallas y un inspector general culpó a los oficiales del FBI por sus textos. Pero el inspector general no encontró nada para concluir que alguien había tratado de dañar a Trump por prejuicio político.